Chaque jour, au Grand-Duché, au moins une personne se retrouve victime d'une crise cardiaque. De l'utilité donc de disposer d'appareils de secours en nombre et répartis sur tout le territoire. Même si, à la vérité, leur usage reste encore limité.

636 défibrillateurs accessibles mais peu utilisés

Patrick JACQUEMOT

La statistique est cruelle : 97% des victimes d'une attaque cardiaque cardiaque qui ne sont pas secourues à temps finissent par mourir de leur crise. Autrement dit, si une aide leur avait été apportée au plus tôt, bien des personnes auraient eu la vie sauve. Heureusement, année après année, l'installation de défibrillateurs automatiques extérieurs (DAE) s'est fortement répandue dans le pays. Au point qu'aujourd'hui, entre salles de sports et entrées de bâtiments (publics ou privé), le Luxembourg compte 636 appareils de secours mis à libre disposition du public.

Un nombre de défibrillateurs qui, en trois ans, aura augmenté de plus d'un tiers (38%). Et surtout des appareils qui, en 2020, auront permis d’intervenir dans huit situation d'urgence. Des gestes apportés alors que de juillet 2020 à mai dernier, le pays a enregistré 419 arrêts cardiaques (chiffre issus du CSU-112 )parmi ses habitants, des touristes ou des salariés frontaliers.

Aux députés Claude Lamberty, Max Hahn et Carole Hartman (DP) qui l'interrogeaient sur l'emploi fait des DAE, la ministre de la Santé a donné ces chiffres. Une Paulette Lenert (LSAP) rappelant qu'elle espérait bien que l'emploi des défibrillateurs deviennent un réflexe de plus en plus présent parmi la population. Et cela devrait être le cas au vu de la multiplication des sessions de secourisme proposées, et du nombre grossissant de participants.

Reste que, pour l'heure, nulle obligation n'est faite aux communes comme aux entreprises de disposer de ces appareils.

Le gouvernement est-il prêt à contraindre des installations? «Une telle initiative est certes souhaitable», répond Paulette Lenert. Mais la ministre insiste pour que, si pareille mesure venait à être prise, elle soit «accompagnée». Formations à la réanimation cardio-pulmonaires, cours sur l'utilisation des défibrillateurs externes, instauration de référents et autre registre de l'ensemble des DAE en service et leur entretien devraient alors être instaurés.

En attendant, la ministre souligne qu'en la matière, les communes disposent d'un totale autonomie «qui leur permet en toute indépendance sur la nécessité et l'opportunité d'installer des défibrillateurs sur leur territoire». Actuellement, une carte des appareils en fonction est actualisée sur le site réagis.lu.

