Adrénoleucodystrophie cérébrale

«Sans traitement, certains enfants vont mourir»

Thomas BERTHOL Le fondateur de l'association Ela international revient sur la décision «intolérable» du laboratoire Bluebird Bio de ne pas commercialiser son traitement contre l'adrénoleucodystrophie cérébrale en Europe.

Les enfants n'ont pas à subir des décisions économiques. Guy Alba, fondateur et président de l'association Ela international, ressent de la colère et se dit indigné que le laboratoire Bluebird Bio ait choisi l'été dernier de réduire ses activités en Europe pour se concentrer sur le marché américain.

La journée mondiale des maladies rares qui avait lieu ce lundi était l'occasion de mettre en lumière d'autres pathologies qui manquent de visibilité, notamment à cause du covid pour Guy Alba. Il a tenu à rappeler qu'à cause de la décision financière prise par Bluebird, il n'y aura donc pas de traitement contre l'adrénoleucodystrophie cérébrale (ALDc) en Europe: «Il y a des enfants qui sont concernés par cette maladie galopante. Ils peuvent attendre le traitement, mais pas très longtemps et certains vont en mourir.»

L'ALDc est une maladie neurologique qui provoque une dégénérescence des nerfs et du cerveau. Toutes les fonctions pilotées par le cerveau sont donc altérées, comme la vue, le langage ou encore la motricité, souligne Guy Alba.

Neuf millions d'euros versés pour la recherche de l'ALDc

Ce dernier a créé l'association Ela en 1992 pour rassembler les parents d'enfants touchés par cette maladie. Un engagement qui s'explique par son histoire personnelle. Son neveu a été le premier de la famille a être concerné par cette maladie et n'a pas survécu à l'ALDc : « Ça a été foudroyant et cela a fait peur à toute la famille. Comme c'est une maladie génétique, ça pouvait concerner d'autres enfants.» Ses deux garçons ont donc été testés. Résultat, l'un deux a été diagnostiqué porteur de la maladie. Ce n'est qu'adulte que la maladie de son fils s'est aggravée avec des problèmes de motricité, mais il garde encore tout son intellect.

Guy Alba est engagé dans le financement de la recherche de l'ALDc avec son association Ela International depuis 1992. Photo: ela

Son association participe aussi activement au financement de la recherche. Ainsi, neuf millions d'euros ont été versés pour l'ALDc. Guy Alba regrette qu'il n'y ait pas de dépistage de la maladie dès la naissance, ce qui permettrait de mieux savoir combien d'enfants sont concernés, mais surtout d'intervenir avant que les symptômes ne se développent: «Les premiers symptômes sont neurologiques, c'est-à-dire la perte de la vue, de la mobilité, de la parole, des hésitations du langage ou encore la perte de repères dans l'espace.»

Le fondateur d'Ela se met aujourd'hui à la place des parents dont leur enfant est atteint d'ALDc, mais qui ne peuvent pas accéder à un traitement qui existe car il n'est pas commercialisé en Europe. Face à ce revirement du laboratoire, Guy Alba plaide pour la fin des investissements privés, car la santé est «un bien commun qui doit être protégé par tous». Pour permettre un meilleur développement de la recherche, il souligne l'importance de rassembler des groupes de patients suffisamment conséquents au niveau européen.

