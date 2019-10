Chassées de leur maison depuis le coup de vent du 9 août dernier, Nadine Vicente et ses filles font partie de ces sinistrés qui n'ont toujours pas pu rejoindre leur maison.

Luxembourg 10 1 3 min.

Sans toit, deux mois après la tornade

Chassées de leur maison depuis le coup de vent du 9 août dernier, Nadine Vicente et ses filles font partie de ces sinistrés qui n'ont toujours pas pu rejoindre leur maison.

«J'étais en Espagne. Nous avions les pieds dans l'eau, tout allait bien.» A 43 ans, voilà le souvenir que garde Nadine Vicente de ce vendredi 9 août 2019. Insouciance estivale alors qu'à 2.000 km de leur lieu de vacances, des rafales à près de 200 km/h s'abattent sur Pétange et Bascharage. S'abattent sur la maison qu'elle occupe avec ses deux jumelles d'un an, Ines et Clara.

Une tornade ravage le Sud Pendant 10 minutes, le vendredi 9 août 2018 au soir, des vents atteignant 250 km/h ont soufflé sur les communes de Bascharage et Pétange, détruisant partiellement plusieurs centaines de maisons. Si aucun mort n'est à déplorer, les dégâts s'élèvent à quelque 100 millions d'euros.

La sœur de Nadine allait être la première à l'avertir du passage de la tornade. D'abord en lui demandant si tout allait bien, ensuite après s'être rendue sur place en lui décrivant le désastre. Entre-temps, les premières photos vues sur Internet avaient fait comprendre à la famille Vicente que rien ne serait plus comme avant.





Des parties du toit de l'immeuble où Nadine Vicente vivait avec ses deux enfants ont été emportées par le vent. Impossible de connaître l'état de l'appartement au-dessous. Pour raison de sécurité, les pompiers n'ont pas voulu que la sœur grimpe jusque là-haut. «Je ne pouvais qu'attendre», souffle la maman.

Les images de Pétange et Bascharage se multipliaient sur les réseaux, et même à la télévision espagnole. C'en était fini des vacances, Nadine, Ines et Clara ont plié bagage pour retourner chez elles. Ou ce qui pouvait en rester. Elles trouveront finalement abri chez les parents de Nadine, au calme, au sec. «Mais quand je me suis tenue devant l'appartement et que j'ai vu qu'il manquait la moitié du toit, là ce fut tout de même un choc», se souvient-elle.

4 Les assureurs ont estimé à 100 millions d'euros l'ampleur des dégats. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les assureurs ont estimé à 100 millions d'euros l'ampleur des dégats. Photo: Anouk Antony Bien des corps de métiers ont décidé d'interrompre leurs vacances pour venir travailler à la remise en état des habitations endommagées. Photo: Anouk Antony Près de 250 militaires sont venus prêter main forte pour retirer les débris. Photo: Anouk Antony Plus de peur que de mal, dans la nuit après le passage de la tornade, on ne déplorait que deux blessés légers. Incroyable. Photo: Anouk Antony

Deux mois ont passé, mais ni la maman ni la famille n'ont réaménagé chez elles. Le provisoire dure dans la maison des parents. «En fait, j'ai eu de la chance», se veut-elle rassurante. Car comme par miracle, il n'y a pas eu de dégâts dans l'appartement. Ni l'eau ni le vent n'ont pénétré.»

«Nous ne laisserons personne dehors sous la pluie» Le grand-duc Henri, Xavier Bettel et Taina Bofferding se sont rendus sur les lieux du passage de la tornade pour soutenir les habitants. Le site guichet.lu sera disponible à partir de lundi pour répondre à toutes les questions.

Moindre mal en comparaison à d'autres habitations parmi la centaine sérieusement endommagées. Six semaines après les faits, une trentaine d'habitations restaient toujours inhabitables, c'est dire la puissance destructrice vécue ce jour-là.

Aujourd'hui, la moitié du toit manque encore chez Nadine. Par peur que la bâche de protection ne s'envole, pas question de se réinstaller encore. Et puis le froid approche. Mais déjà une préoccupation pointe dans son esprit: «Qui achète un appartement sans toit ? Moi, je ne le ferais pas.»

6 Vision spectaculaire que celles des rues frappées par les vents. Photo: Claude Piscitelli

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Vision spectaculaire que celles des rues frappées par les vents. Photo: Claude Piscitelli Le dimanche 11 août, le Grand-Duc henry vient sur les lieux du drame réconforter les habitants et encourager les secours. Un déplacement apprécié. Anouk Antony Six semaines après la tornade, une trentaine d'habitations de Pétange n'avaient toujours pas retrouvé leurs occupants. Foto: Claude Piscitelli L'ancien site d'Ecosider a été réquisitionné pour rassembler, et maintenant trier, les tonnes de déchets ramassés après la tornade. Photo: Claude Piscitelli En réunion publique, la ministre Cahen est venue assurer les familles du soutien de l'Etat, via la mise en œuvre d'aides spécisfiques. Photo: Lex Kleren Pour débarrasser les deux villes et leurs environs de toutes traces de la tornade, des centaines de bénévoles se sont spontanément mobilisés pour nettoyer rue et nature. Photo: Lex Kleren

Les réparateurs ont promis d'intervenir bientôt. Une fois la dernière tuile posée, la mère de famille envisagera alors de se séparer de son bien immobilier. Rassurant, le syndicat de copropriété et sa compagnie d'assurance ont agi bien et vite. Mais jusqu'à présent, personne n'a été en mesure de lui dire quand le travail va enfin commencer.

Dans la ville, les chantiers du même ordre sont déjà tellement nombreux que les couvreurs sont à la peine. Nombreux ont d'ailleurs été les artisans à interrompre leur congés collectifs pour intervenir d'urgence pour aider les sinistrés. Sans parler des tentatives d'arnaque relevées dans les premiers temps des réparations.

Frank Hermes fait partie des pompiers volontaires de Pétange qui sont intervenus dans les heures suivant la tornade. Au total, l'événement aura mobilisé 850 personnels du CGDIS, 150 secouristes français et allemands, 250 militaires, des centaines de bénévoles et de personnels communaux. Photo: Guy Wolff

«Ce n'est pas facile de retourner vivre chez ses parents», témoigne la quadragénaire. Mais vite, elle balaye l'inconvénient d'un revers de main. «D'un côté, ce fameux 9 août, j'ai eu la malchance de ne pas être là», dit-elle en se rappelant les deux heures d'angoisse qu'elle a traversées en attendant des nouvelles du Grand-Duché. «De l'autre côté, nous avons aussi eu de la chance de ne pas être là. Parce qu'il y avait des décombres à l'endroit pile où je gare souvent ma voiture.



Pour mémoire, aussi spectaculaire que fut la tornade, elle n'aura pas fait de victimes graves. Pas de mort, mais les murs des deux villes portent bien les cicatrices du passage express de ce coup de vent. Les dégâts ont été estimés à près de 100 millions d'euros, et en un mois quelque 1.600 déclarations de sinistres sont remontées aux assureurs du pays.