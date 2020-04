La pandémie menace particulièrement les plus mal-lotis. Alors que les restaurants sociaux de la Stëmm distribuent 400 repas par jour, le ministère de la Famille tente de protéger les plus démunis en un seul lieu, au Findel. Un défi loin d'être gagné.

Luxembourg 9 4 min.

Sans-abri, mais pas sans risques

Maurice FICK La pandémie menace particulièrement les plus mal-lotis. Alors que les restaurants sociaux de la Stëmm distribuent 400 repas par jour, le ministère de la Famille tente de protéger les plus démunis en un seul lieu, au Findel. Un défi loin d'être gagné.

Alors que la pandémie du coronavirus a déjà fait 44 morts au Luxembourg, les plus démunis continuent d'errer dans les rues à défaut d'avoir un domicile pour s'y confiner. Les streetworkers et les travailleurs sociaux de la Stëmm vun der Strooss, à Luxembourg-Ville, comme à Esch-sur-Alzette, peuvent en témoigner.

Le coronavirus est venu bousculer toute la donne dans l'organisation de l'association d'aide dont les cinq sites «tournent» en grande partie grâce aux bras de personnes en réinsertion professionnelle et aux dons alimentaires de supermarchés. «Mais nous recevons moins de denrées de nos partenaires, des restaurants, et le ministère a rappelé les 150 personnes qui bénéficient d'un travail d'utilité collective», résume Alexandra Oxacelay. Le mot d'ordre de la directrice de la Stëmm: «S'adapter au jour le jour».

6 Photo: Guy Wolff

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Guy Wolff Photo: Stëmm vun der Strooss Photo: Stëmm vun der Strooss Photo: Stëmm vun der Strooss Photo: Stëmm vun der Strooss Photo: Stëmm vun der Strooss

A commencer par faire respecter les mesures pour se protéger soi et les autres du coronavirus, côté salariés comme sans-abri. «La priorité c'est de donner à manger à ceux qui en ont besoin. Nous servons en moyenne 400 repas par jour à Esch et à Hollerich, sous forme de barquettes. Pas dans nos restaurants sociaux mais à l'extérieur!», souligne Alexandra Oxacelay. Elle raconte qu'il «y a des angoisses exprimées de la part de certains employés» mais assure arriver à gérer la proximité en cuisine comme dans les bureaux.



Depuis le 1er avril, le foyer de jour de la Wanteraktioun, rue du Dernier Sol à Bonnevoie, lui, ne sert plus de repas aux SDF. La structure de jour a été «transférée au Findel pour tout concentrer en un même lieu», indique Gilles Rod, responsable de la Division solidarité au ministère de la Famille. Vu le caractère exceptionnel de la situation, le ministère a décidé de prolonger d'un mois l'Action Hiver est tente donc confiner les sans-abri dans la nouvelle structure inaugurée le 1er décembre dernier.

3 Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba

«L'idée est d'éviter que les gens n'aillent en Ville et ne courent le risque d'une contagion. Nous faisons tout pour que les personnes restent sur place», assure Gilles Rod. Même la navette spéciale qui fait d'ordinaire le trait d'union entre le centre-ville et le Findel a été supprimée. Mais pour bien connaître les plus démunis et leurs modes de vie faits d'errance et de besoin de bouger, l'asbl reste pragmatique: «On ne peut pas les forcer à rester ici».

Un nouveau toit pour 250 sans-abri au Findel Cette nuit a démarré l'«Action hiver» au Luxembourg où 18 sans domicile fixe sont décédés en 2018. Tout près de la Cité de l'aéroport, les lits du foyer de nuit tout neuf ont servi pour la première fois.

Quatre tentes chauffées ont été érigées dans la cour. La structure de 250 lits répartis dans plusieurs dortoirs est désormais ouverte sept jours sur sept, 24h/24 et offre la possibilité de manger trois fois par jour et de prendre une douche. «Il y a suffisamment de place», assure Gilles Rod. Dans la nuit de dimanche à lundi, par exemple, les responsables ont compté 132 personnes qui ont pris un sandwich à midi et 149 personnes qui ont dormi sur place. Dans la mesure du possible, un lit sur deux reste vide pour maintenir la distance sociale de rigueur.