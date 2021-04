Sandweiler gardera sa mairie en l'état

C'est la voix de l'opposition qu'ont choisi de suivre les électeurs de la commune invités, dimanche, à se prononcer sur l'utilité de détruire l'actuel bâtiment communal pour ériger un nouveau complexe administratif plus vaste.

Patrick JACQUEMOT C'est la voix de l'opposition qu'ont choisi de suivre les électeurs de la commune invités, dimanche, à se prononcer sur l'utilité de détruire l'actuel bâtiment communal pour ériger un nouveau complexe administratif plus vaste.

(pj avec str) - «Il est clair que ce projet ne peut plus être mis en œuvre.» Sobrement, la bourgmestre Simone Massard-Stitz (CSV) a commenté le résultat du référendum organisé dimanche sur la commune de Sandweiler. Non, la démolition de l'actuelle mairie (en vue d'une reconstruction d'un équipement neuf) n'est plus à l'ordre du jour. Le projet défendu par la majorité communale CSV-déi gréng n'a pas convaincu la plupart des 1.800 habitants invités à se prononcer. L’opposition LSAP-DP a réussi à convaincre plus de monde, elle qui pointait là un gaspillage d’argent public.

D'ailleurs, à l'heure du résultat, les opposants ne cachaient pas leur satisfaction face à ce «revers évident» pour la bourgmestre et ses «vassaux verts». Il est vrai que le résultat est sans appel : 1016 bulletins «Non», contre 358 «Oui».

Mais pas question toutefois d'aller demander la démission de l'équipe en place après ce résultat. Par contre, les opposants demandent maintenant qu'un projet de rénovation de l'équipement communal soit présenté et discuté avec l'opposition.

