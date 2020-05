Sam Tanson garde temporairement le silence

Alors que Joanne Goebbels a renoncé officiellement à prendre la tête de la BnL, la ministre de la Culture juge mardi «inapproprié» de publier des documents rédigés par les candidats au poste lors des tests. Elle devrait s'expliquer davantage lors d'une conférence de presse prévue mercredi.

Au lendemain du désistement surprise de Joanne Goebbels comme directrice de la Bibliothèque nationale (BnL), Sam Tanson (Déi Gréng) ne souhaite pas s'étendre sur les péripéties liées à la succession de Monique Kieffer. Dans deux réponses parlementaires publiées mardi, la ministre de la Culture fait état de son intention de ne pas publier les «papiers de réflexion» réalisés par les candidats au poste de directeur. Une décision motivée par Sam Tanson par l'aspect «inapproprié» d'une publication au grand public, ces derniers ayant été élaborés «en vue de l'évaluation confidentielle des candidatures».

Après avoir détaillé en long et en large la procédure de recrutement, la ministre de la Culture précise que ces documents «ne constituent qu'un élément du dossier de candidature», ajoutant que «leur lecture, seule et hors contexte, ne saurait permettre d'effectuer une appréciation complète des capacités des candidats par rapport au profil recherché».

Le gouvernement avait officialisé le 24 avril la nomination de Joanne Goebbels comme remplaçante de Monique Kieffer, admise à la retraite. Un choix alors «logique et objectif», selon Sam Tanson, mais qui a d'emblée cristallisé les critiques les plus vives. L'Association des bibliothécaires, archivistes et documentalistes du Luxembourg a d'abord soulevé le fait que la directrice adjointe de l'Athénée de Luxembourg ne possède pas de diplôme en bibliothéconomie. Ensuite, c'est le candidat finaliste évincé, Thierry Hirsch, qui a déposé un recours en justice, arguant du fait que «l'État n'a pas respecté ses procédures».

En filigrane derrière ces attaques plane l'ombre du profil de Joanne Goebbels, qui avait reçu le soutien officiel de la ministre de la Culture. Membre du LSAP, elle est vice-présidente des socialistes de la capitale. Elle est aussi la fille de Robert Goebbels, ancien ministre et eurodéputé. Lundi, elle a donc décidé de se retirer pour permettre à la BnL de bénéficier «de sérénité et de calme».

Désigné lundi par le gouvernement, Claude D. Conter entrera en fonction le 3 juillet prochain. Dès ce mercredi, la ministre de la Culture devrait se montrer plus prolixe sur cet imbroglio et cette volte-face à l'occasion d'une conférence de presse prévue à 11 heures.

