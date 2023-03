Un congrès extraordinaire se prononcera, le 28 mars, sur la proposition de la commission électorale de faire de Sam Tanson la tête de liste nationale aux élections législatives d'octobre prochain.

Tête de liste nationale

Sam Tanson fait l'unanimité à la commission électorale des Verts

Un congrès extraordinaire se prononcera, le 28 mars, sur la proposition de la commission électorale de faire de Sam Tanson la tête de liste nationale aux élections législatives d'octobre prochain.

(C.) - Mardi, la commission électorale de Déi Gréng a discuté de la tête de liste nationale pour les élections législatives du 8 octobre 2023. Elle s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la ministre de la Justice et de la Culture Sam Tanson.



Sam Tanson tête de liste des Verts: les statuts revus Avant que Sam Tanson ne soit désignée tête de liste pour les prochaines élections législatives, le parti Déi Gréng doit adapter ses statuts. Ceux-ci ne prévoient pas de candidature nationale.

Un congrès extraordinaire se prononcera le 28 mars sur la proposition de la commission électorale. Ce vote requiert une majorité de 3/5e des membres présents.



Nous sommes convaincus qu'elle est la femme idéale pour diriger notre pays en cette période de turbulences. Djuna Bernard et Meris Šehović, coprésidents du parti Déi Gréng

Dans un communiqué de presse, Djuna Bernard et Meris Šehović, coprésidents du parti, décrivent Sam Tanson comme une «dirigeante forte qui s'est toujours distinguée par son expertise et sa persévérance dans l'exercice de ses fonctions politiques». Selon eux, elle représente une politique prévoyante qui place les faits au-dessus des dogmes, les résultats au-dessus des slogans et le bien commun au-dessus des intérêts individuels.

De plus, ils estiment que Sam Tanson représente un style politique qui traite les gens d'égal à égal et recherche le dialogue. «Nous sommes convaincus qu'elle est la femme qu'il faut pour diriger notre pays en cette période de turbulences», ont déclaré les deux présidents de parti.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Pascal Mittelberger.

