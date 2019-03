La ministre de la Culture et du Logement a dû faire face à une lettre anonyme critiquant sa coiffure et ses tenues vestimentaires; et n'hésite pas à répondre sur les réseaux sociaux.

Sam Tanson face à ses détracteurs

Insulter des politiciens en ligne est monnaie courante dans n'importe quel pays, y compris au Luxembourg. Parfois les messages, souvent écrits de façon anonyme, font même état d'une haine pure. Mais même les ministres ou politiciens «hors ligne» doivent faire face à ce type d'attaques.

C'est ce qui est arrivé à Sam Tanson, actuelle ministre de la Culture et du Logement. Elle a publié mardi soir sur les réseaux sociaux une lettre anonyme, pas vraiment flatteuse, adressée à son encontre.

Dans la missive, l'expéditeur s'en prend d'emblée à la «coupe de cheveux masculine» de la ministre: «Vous vous embarrassez, vous, votre famille et notre pays dans le monde entier» peut-on y lire.

Le détracteur va même plus loin et conseille à Sam Tanson une nouvelle tenue et une nouvelle coiffure. Elle pourra alors se «regarder dans un miroir» avec la bourgmestre de Luxembourg «Lydia» Polfer et la ministre «Tania» Bofferding.

La lettre anonyme est signée par une «femme qui veut bien faire» et jointe à un article dans lequel le style vestimentaire de la ministre Déi Gréng est particulièrement critiqué.

Face à ces reproches, la ministre de la Culture a tenu à répondre, via ses comptes Twitter, Facebook et Instagram. «Désolée de ridiculiser le Luxembourg, mais je garde ma coiffure (et aussi mes "tenues épouvantables"). Alors, ne me regardez pas, écoutez seulement ce que je dis et suivez ce que je fais, je préfère être jugée là-dessus. Sinon j'aurais travaillé dans la mode».

Selon Sam Tanson, ce n'est pas un cas isolé. Elle parle même d'une «série de lettres anonymes» sur Instagram. D'autres politiciens luxembourgeois ont également déjà été visés à plusieurs reprises.

Une tirade haineuse particulièrement acerbe - comprenant des menaces de mort - avait ainsi atterri dans la boîte aux lettres numérique du Premier ministre, Xavier Bettel (DP), il y a quelques années. L'affaire avait été portée devant les tribunaux en 2015. L'auteur du message Facebook avait été condamné à 15 mois de prison avec sursis en première instance.

