La ministre de la Justice a présenté, mercredi, son projet de loi sur l'accès aux données indispensable pour l'octroi de certaines autorisations ou accès à des métiers. A l'avenir, l'usage des fichiers sera bien plus restreint et conditionné au réel besoin d'informations.

Sam Tanson délimite le contrôle d'honorabilité

L'affaire avait fait grand bruit à l'été 2019. Pourquoi ce candidat à un poste dans une bibliothèque avait vu sa demande retoquée sous prétexte que son nom apparaissait dans un fichier de la police pour des infractions légères? Qui avait demandé ce type d'informations? Qui lui avait fournies? Pourquoi ce manque de confidentialité dans l'usage de données à caractère pourtant confidentiel? Majorité et opposition s'étaient déchiré de longs mois sur la question.

Dès lors, François Baush (Déi Gréng), alors ministre de la Sécurité intérieure, n'avait eu de cesse que de faire toute la lumière sur la multitude de fichiers en usage au sein de la police. Même chose du côté de sa collègue, Sam Tanson, du côté de la Justice. Bref, un toilettage s'avérait plus que nécessaire autour de ces 74 sources d'informations judiciaires...

Ainsi la ministre Sam Tanson soumettra-t-elle bientôt au vote son projet de loi concernant le contrôle de l'honorabilité. Expression pompeuse pour désigner les modalités préventives qui entourent la délivrance de plusieurs permis (port d'armes par exemple), l'octroi de divers droits (adoption), l'accès à certaines activités professionnelles (le jeu notamment) ou encore l'entrée dans des carrières judiciaires (magistrats).



Pour celle qui a remplacé Félix Braz voilà un peu plus d'un an, d'expliquer ainsi son intention, mercredi : «Etablir un cadre légal, visant à renforcer les droits fondamentaux, fixant les vérifications d’antécédents afin de déterminer les finalités des traitements effectués; délimitant la consultation aux données nécessaires, et de limitant la durée de conservation des données consultées par les autorités compétentes au strict besoin».

Le strict nécessaire

Dans la nouvelle loi proposée, l'ancienne avocate a notamment plaidé pour que soit indiquée que «le candidat comme le requérant doit pouvoir connaître les éléments et données soumis à vérification». De même, plus question d'accéder à certaines informations alors que celles-ci n'ont que peu de rapport avec le pourquoi du contrôle. Les autorités devront donc veiller à ce que la vérification demandée réponde bien «à des objectifs d'intérêt général ou de protection des droits et libertés d'autrui».

A l'avenir, dans le cadre de demandes d’autorisation d’acquérir une arme notamment, les antécédents seront bien plus surveillés pour retracer d'éventuels faits de violence sur une période pouvant aller au-delà de 5 ans.

Quiconque souhaite embrasser la carrière de notaire, lui, devra attendre l'avis du Parquet général. A charge pour ce dernier de prendre connaissance des faits ayant conduits à une possible condamnation pénale pour crime ou délit avant de se prononcer. Et si les éventuelles poursuites pénales en cours contre le candidat pourront elles aussi être portées à la connaissance du ministère public, il n'en sera rien des classements sans suites ou décisions de non-lieux.

