Saisies de cigarettes de contrebande et de cannabis

Marc AUXENFANTS Au cours de deux opérations distinctes, les douanes ont mis la main sur un chargement illégal de centaines de milliers de cigarettes d'une valeur de 520.000 euros, et ont perquisitionné 34 magasins vendant des produits au Cannabidiol, annoncent jeudi les autorités judiciaires.

«L'Administration des Douanes et Accises a saisi 462.000 cigarettes de contrebande à l’aéroport du Findel mardi 11 juin, dans le cadre d’une vérification douanière», a annoncé ce jeudi le ministère des Finances. La marchandise, qui provenait de Hongkong avait été cachée dans 30 fours, en transit vers le Royaume-Uni. la cargaison contenait en tout 2.310 cartouches de cigarettes.

«L’amende prévue dans un tel cas se monte à 520.000 euros, a précisé l'Administration des Douanes et Accises,» qui a transmis l'affaire au Parquet du tribunal d’arrondissement Luxembourg. Ce jeudi, cette dernière a par ailleurs effectué un contrôle de 34 magasins proposant et vendant des produits au CBD (Cannabidiol), conjointement avec la Police Grand-Ducale et avec les parquets de Luxembourg et de Diekirch.

Au total, pas moins de 75 agents ont participé à l'opération. Ceux-ci ont prélevé des échantillons de substances pour examen et analyses. Ils ont également saisi des produits susceptibles d’être prohibés sur base de la législation actuellement en vigueur. «Des examens scientifiques seront effectués pour déterminer avec certitude si la vente des produits est interdite» en vertu des législations en vigueur ont précisé les douanes.