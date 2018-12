Le soir du nouvel an est souvent synonyme d'abus d'alcool. Ne prenez pas votre voiture! Nous vous indiquons les moyens de transport disponibles au Luxembourg pour rentrer chez vous en sécurité.

Saint-Sylvestre: rentrez chez vous en sécurité

Anne FOURNEY

Si Raoul n'est pas au rendez-vous, il est possible d'envisager d'autres modes de transport pour rentrer chez soi en toute sécurité après avoir fêté le passage à la nouvelle année.

Au Luxembourg, on nomme Raoul celui qui conduit et ne boit pas d'alcool afin de ramener la famille ou les copains en sécurité après la fête. On l'appelle Sam en France et Bob en Belgique. Si Raoul n'est pas au rendez-vous en cette soirée de Saint-Sylvestre, vous avez des solutions de secours.

Si vous vous déplacez à Luxembourg-ville

le tram circulera toute la nuit, toutes les 15 minutes à partir de 21 heures;



les ascenseurs du Pfaffenthal et du Grund fonctionneront toute la nuit;



de nombreuses lignes de bus fonctionneront toute la nuit à Luxembourg-ville et pour la plupart des communes limitrophes. Les services réguliers reprendront le 1er janvier aux alentours de 8 heures du matin, selon les lignes.



Le système Call-a-bus pour les personnes à mobilité réduite fonctionnera jusqu'à 5 heures.

Les lignes de bus et leurs horaires sont détaillés sur le site de la ville de Luxembourg.

Au-delà de la capitale

En train, les liaisons nationales seront assurées toute la nuit. Des trains spéciaux circuleront toutes les heures:

entre Troisvierges et Rodange (via Luxembourg et Esch/Alzette);



entre Wasserbillig et Rodange (via Luxembourg et Dippach);



entre Luxembourg et Kleinbettingen.

En bus, les lignes du TICE circuleront selon leurs horaires habituels. Des navettes spéciales sont prévues pour de nombreuses communes du pays. Tous les détails sont sur mobiliteit.lu.

Si les transports en commun ne vous emballent pas

Si vous avez trop bu, oubliez le vélo! Au Luxembourg, la législation pour les cyclistes est identique à celle qui concerne les automobilistes. Si vous êtes saoul à vélo, vous vous mettez en danger et mettez d'autres personnes en danger d'une part, et vous exposez aux mêmes sanctions qu'à bord d'un véhicule à moteur (voir le site de la police).

Optez donc pour un taxi! Il existe plusieurs compagnies de taxi au Luxembourg. Mettez-vous à plusieurs, ce sera plus simple car les compagnies seront sûrement pas mal sollicitées cette nuit, et ce sera plus économique aussi.