Les services d'incendie du pays ont été mobilisés le soir de la Saint-Sylvestre à plusieurs reprises. Heureusement, aucune personne n'a été blessée.

A Nospelt, les pompiers ont été appelés à 21h30 pour intervenir sur un feu de friteuse, tandis qu'à Bettembourg, peu après, c'est une poubelle en flammes qu'il a fallu éteindre.

A Wasserbillig, peu avant 23 heures, une haie a pris feu, probablement à cause d'un pétard. A Grevenmacher, les pompiers ont éteint un arbre qui brûlait et à Schifflange et au Cents à Luxembourg, ce sont des ordures qui ont brûlé et un conteneur.