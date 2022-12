Ce week-end, saint Nicolas était déjà en route dans tout le pays. Il a fait briller les yeux des enfants.

Luxembourg 14

En prévision du 6 décembre

Saint Nicolas était déjà bien occupé ce week-end

(SH) - Encore une nuit de sommeil et le moment sera venu pour saint Nicolas d'offrir des cadeaux aux petits enfants sages - et même aux plus grands. Mais comme le vieil homme et son compagnon père Fouettard ne peuvent pas être partout à la fois ce mardi, ils ont déjà eu fort à faire le week-end dernier. Lors de ses nombreuses apparitions, saint Nicolas a fait briller les yeux des enfants.

A Grevenmacher , il a fait preuve d'une grande originalité en arrivant en bateau, puis en se rendant en cortège au centre-ville pour y remettre ses Boxemännercher (des petits bonshommes en brioche) et Titercher (sachets de friandises).

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne À Grevenmacher, Saint-Nicolas a fait briller les yeux de nombreux enfants samedi. Photo: Luc Deflorenne

