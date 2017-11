Depuis avril 2016, 21 communes de l'ouest et de l'est du pays ont adopté une nouvelle façon de trier les déchets: le traditionnel sac bleu Valorlux s'est métamorphosé en vert.

"Ce sont les communes de Mertert et Stadtbredimus qui ont débuté à travers un projet pilote mis en place pour un an", explique Alain Heinen, responsable collecte recyclage chez Valorlux, "le sac vert peut accueillir plus de matériaux recyclables que le sac bleu car en plus des bouteilles en plastique, on peut y mettre les canettes, les plateaux en aluminium, les cartons de boissons et les boîtes pour soupes", énumère-t-il.

L'avantage de ce sac d'une nouvelle couleur est qu'il peut faire bien plus que son prédécesseur, le sac bleu.

Selon Alain Heinen, l'analyse des déchets ménagers effectuée tous les cinq ans par l'administration de l'environnement a révélé que la grande majorité des déchets ménagers se trouve dans la poubelle noire. C'est pourquoi ils seront eux aussi de plus en plus recyclés via Valorlux. "Cependant, les pots de yaourts et les contenants en plastique seront toujours triés de la même manière car il n'est techniquement pas possible de les séparer des autres produits", note le responsable collecte recyclage.

20% de collecte en plus



Le projet pilote ayant fait ses preuves, il a été progressivement étendu à d'autres communes.



L'année dernière, 7.664 tonnes de déchets collectés dans les sacs bleus et verts ont quitté le centre de tri de Valorlux.

Guy Jallay

Betzdorf, Biwer, Echternach, Flaxweiler, Grevenmacher, Mompach, Rosport, Wormeldange et plus récemment, Remich, Lenningen, Manternach et les huit communautés SICA Bertrangen, Garnich, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Simmern et Steinfort, l'ont maintenant adopté.

Lors du projet pilote, nous nous sommes rendu compte que nous avons collecté 20% de déchets en plus", reprend Alain Heinen, "L'objectif est de porter ce nouveau système de collecte à l'échelle nationale. C'est pourquoi le centre de tri va être agrandi et modernisé et les sacs verts vont arriver dans d'autres municipalités".

6.475 d'entre eux ont ensuite été recyclés au Luxembourg et à l'étranger.



