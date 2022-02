Les personnes à la recherche d’un emploi peuvent désormais s’inscrire à l’ADEM sur la plateforme MyGuichet.lu.

S'inscrire comme demandeur d'emploi se fait aussi en ligne

L'inscription pourra désormais se faire entièrement en ligne. L'ADEM poursuit la digitalisation de ses services et propose désormais aux personnes à la recherche d'un emploi de s'inscrire via le plateforme MyGuichet.lu. L'inscription est facilitée et rapide, pour les utilisateurs habitués des services en ligne proposés par MyGuichet.

L'inscription en ligne ne remplace cependant pas celle qui se fait par téléphone mais elle vient en complément à ce mode d'inscription. Alors que l’inscription en ligne peut se faire de manière totalement autonome, celle par téléphone nécessite de prendre rendez-vous au préalable en appelant directement le Contact Center de l’ADEM (+352) 247-88888 ou en remplissant le formulaire en ligne sur le site de l’ADEM.

Comment faire pour s'inscrire en ligne? L'inscription se fait en mode authentifié, c'est-à-dire que les utilisateurs doivent se munir d'un outil LuxTrust (par exemple un Token) pour s'identifier sur la plateforme MyGuichet. Dans la rubrique «Emploi», le candidat bénéficiera d'un accompagnement pas à pas, avec la possibilité de télécharger directement les documents nécessaires et de fournir des informations sur son profil et les caractéristiques de sa recherche d'emploi.

Un accompagnement complet

Si des informations sont manquantes, le demandeur d'emploi sera invité à compléter son dossier. Une fois la démarche terminée, il recevra directement un courrier l'invitant à une première rencontre avec son futur conseiller référent, qui sera sa personne de contact pour sa recherche d'emploi. Le courrier contiendra également le «Guide du demandeur d'emploi», ainsi que toutes les informations utiles et nécessaires pour lui assurer un accompagnement optimal par l'ADEM.

Pour rappel, sous réserve de remplir les conditions pour exercer une activité professionnelle au Luxembourg et d'être disponible pour un emploi, toute personne à la recherche d’un emploi au Grand-Duché peut s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'ADEM. S'inscrire à l'ADEM permet au demandeur d'emploi de bénéficier de tous les services proposés par l'ADEM: suivi individuel par un conseiller afin de faciliter sa recherche d'emploi, accès sur le JobBoard pour consulter les postes vacants et déposer ses candidatures, participer aux mesures en faveur de l'emploi et aux formations selon son profil, accéder à des aides financières selon son profil, etc.

A l'heure actuelle, il n'y a jamais eu aussi peu de chômeurs au Luxembourg. Le taux de chômage plafonnait à 5,2% fin 2021, soit le niveau atteint début 2019, avant la crise covid. Au total, 16.403 résidents étaient ainsi inscrits à l'ADEM au 31 décembre 2021, soit 3.515 personnes, ou 17,6% de moins qu'au mois de décembre 2020. Les chômeurs de longue durée sont par contre toujours surreprésentés. En effet, les inscrits depuis plus de 12 mois consécutifs représentent 50% des demandeurs d'emploi.

