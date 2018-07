L'incendie qui s'est déclaré ce lundi à Rumelange n'est toujours pas éteint. Les secours sont sur place.

Rumelange: l'incendie se poursuit

L'incendie qui s'est déclaré ce lundi à Rumelange n'est toujours pas éteint. Les secours sont sur place.

Le silo de 25 mètres contenant des granulés recyclés brûle encore ce mercredi matin. De plus, l'orientation du vent aurait changé ces dernières heures et menace d'enfumer les zones d'habitations de Rumelange, Kayl et Tétange. Il est conseillé de fermer portes et fenêtres "afin d'éviter tout désagrément".

"Les travaux d’extinction s'avèrent être très complexes ce qui induit que les 400 tonnes de matière inflammable doivent être évacuées afin de pouvoir éteindre complètement le foyer. Cette procédure lancée dès lundi devra encore être poursuivie jusqu'à extinction complète", ont déclaré les secours dans un communiqué.

Une quarantaine de pompiers ont mis en place une permanence sur les lieux de l'incendie afin de refroidir la structure du silo et éviter une éventuelle propagation du feu.

