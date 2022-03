Alors que le spectre de la menace nucléaire russe plane, les pharmacies luxembourgeoises font face à une large demande de pilules d'iode. Le gouvernement invite les habitants à ne pas tomber dans la psychose.

Menace nucléaire

Ruée vers l'iode dans nos pharmacies

Simon Laurent MARTIN Alors que le spectre de la menace nucléaire russe plane, les pharmacies luxembourgeoises font face à une large demande de pilules d'iode. Le gouvernement invite les habitants à ne pas tomber dans la psychose.

Il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine brandissait la menace nucléaire en réponse aux sanctions européennes à l'égard de la Russie. Rappelons que l'armée a mis la main il y a peu sur la centrale ukrainienne de Tchernobyl, site du pire accident nucléaire de l'histoire en 1986. Ce passage sous contrôle russe a suscité un regain d'intérêt des Luxembourgeois pour les comprimés d'iode.

Un petit vent de panique s'est, en effet, emparé du Grand-Duché suite à l'actualité récente. Plusieurs pharmacies ont été prises d'assaut par des habitants en quête d'iode, ce qui a poussé le gouvernement à communiquer de manière officielle. Ce dernier a confirmé, par le biais d'un communiqué, que certaines officines n'ont pas désempli. «Beaucoup de personnes ont essayé de se procurer des comprimés d'iodure de potassium. La direction de la Santé rappelle dans ce contexte que la prise de comprimés d'iodure de potassium est exclusivement indiquée en cas d'un accident d'une centrale nucléaire et sur instruction des autorités», rappellent les autorités.

Quel est l'intérêt de ces pastilles?

Mais au fait, à quoi servent ces pastilles d'iode disponibles en pharmacie pour quiconque en souhaite? En cas d'un accident nucléaire, de l'iode chargé en radioactivité peut être libéré dans l'air. Ce dernier rentre dans notre corps par nos voies respiratoires, via notre peau ou encore par la nourriture. La thyroïde est chargée de stocker l'iode. En prenant un comprimé au bon moment (les comprimés ne sont efficaces que 24 heures), elle sera saturée en iode, et empêchera donc l'absorption d'iode radioactif venant de l'extérieur.

Selon le gouvernement, une telle mesure protectrice peut s'avérer nécessaire en fonction de la gravité de l'accident et des conditions météorologiques jusqu'à des distances de quelques dizaines de kilomètres. «Pour d'autres scénarios, qui se dérouleraient soit à des distances plus élevées ou qui concerneraient d’autres types d'installations, la prise de comprimés d'iodure de potassium n'offre pas de protection», tempère le gouvernement, en référence à ce qui se passe actuellement en Ukraine. On l'aura compris, il ne faut prendre ces comprimés que sur instruction gouvernementale.

Un encombrement inutile

Le président du syndicat des pharmaciens, Alain de Bourcy, ne dit d'ailleurs pas autre chose. «Oui, nous avons constaté cette hausse de la demande, mais il ne sert à rien d'encombrer les lignes téléphoniques et les pharmacies pour réclamer de l'iode. Ce n'est pas un médicament, ni un complément alimentaire. Nous n'avons d'ailleurs pas de stock pour le moment», affirme-t-il. «C'est le ministère de la Santé qui se charge habituellement de la distribution. La dernière en date doit remonter à une dizaine d'années. L'iode se conserve très bien et les boîtes distribuées à l'époque sont toujours valables.»



Outre la menace russe, il est également important de rappeler que malgré l'absence d'installation nucléaire sur le sol luxembourgeois, la centrale française de Cattenom ne se trouve qu'à une petite vingtaine de kilomètres de la frontière. Le Grand-Duché serait donc directement impacté en cas d'accident (et même rayé de la carte), d'où l'importance de cette prévention.

