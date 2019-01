Le grand projet Royal-Hamilius est encore un immense chantier mais dès le mois de novembre, tous les magasins et le restaurant panoramique pourront accueillir leurs premiers clients.

Royal-Hamilius: ouverture dans dix mois

(nas) - Échafaudages, grues, bâtiments sans fenêtres, ouvriers travaillant d'arrache-pied: les travaux de construction du Royal-Hamilius battent leur plein. Mais tout ceci va bientôt n'être plus qu'un souvenir puisque d'ici à la fin de l'année, peintres, menuisiers et électriciens vont être remplacés par des clients.

"Nous sommes très heureux que les travaux des six bâtiments progressent rapidement", déclare Vincent Beck, directeur général adjoint de Codic Luxembourg.



Toutefois, il était prévu au départ que les travaux seraient achevés en décembre 2017. Plus tard, il a été question d'une ouverture au printemps 2018, puis en juin 2019.

Des retards qui ont poussé la chaîne belge de grands magasins Galeria Inno, qui avait pourtant déjà signé un bail en 2013, à se retirer du projet en mai 2017. Ce n'est qu'en janvier 2018 qu'un nouveau locataire, les Galeries Lafayette, s'est ajouté à la liste des magasins prévus dans le centre commercial.

8 Avec plus de 550 éléments de verre et d'or, l'espace dans lequel seront installées les Galeries Lafayette et la FNAC, se distingue de loin Guy Jallay

C'est le bâtiment qui va accueillir la FNAC et les Galeries Lafayette qui est pour l'instant le plus avancé. Il se situe à l'angle de la Grand-Rue et du boulevard Royal et derrière sa façade conçue avec plus de 550 éléments en or et en verre, il propose une surface de vente de 8.000 mètres carrés sur six étages.



Les achats de Noël aux Galeries

Le bâtiment sera livré dès le mois de février afin que les travaux d'aménagement intérieur puissent commencer. L'objectif est de les réaliser en neuf mois comme le confirme Vincent Beck, "les Galeries Lafayette ouvriront leurs portes en novembre - et donc à temps pour les achats de Noël".

Depuis janvier 2016, on sait que la FNAC va ouvrir son premier magasin du pays au rez-de-chaussée du bâtiment. Dominique Dubald, directeur général des agences belges de la FNAC, annonçait à l'époque un tout nouveau concept pour cette surface de vente de 2.300 mètres carrés. Il est prévu que les aménagements intérieurs débutent au mois de mai.

Dans la partie supérieure du bâtiment, le gros-œuvre du restaurant panoramique touche à sa fin. "Rien ne s'oppose à la cérémonie d'inauguration", poursuit Vincent Beck.



Un locataire mystère

Comme nous l'avons déjà annoncé, le Groupe Moma y ouvrira le restaurant Manko en même temps que les Galeries Lafayette et la FNAC. Tout comme le restaurant du même nom à Paris, l'endroit proposera une cuisine péruvienne.



L'immeuble de bureaux qui jouxte le seul bâtiment du boulevard Royal n'ayant pas été démoli, est encore largement dans sa coquille. La superficie totale de 10.000 mètres carrés est utilisée par un seul locataire dont le nom n'a pas encore été rendu public. "Nous livrerons ces locaux d'ici à la fin de l'année", explique Vincent Beck.

Trois des six bâtiments actuellement en construction sont destinés à des fins résidentielles. Contrairement à la façade dorée et vitrée des magasins, celle des résidences sera pourvue de grès clair pour qu'elle "s'intègre harmonieusement dans son environnement", précise le directeur général adjoint de Codic.

"Ce sera l'année du Royal-Hamilius"

Alors que 40% des 73 appartements ont été vendus il y a un an, Vincent Beck livre de nouveaux détails: "Actuellement, il ne reste que les petits appartements qui conviennent aux particuliers ou aux investisseurs. Cependant, il est déjà certain que les quelque 60 autres propriétaires pourraient emménager vers la fin de l'année ou le début de l'année 2020".

Guy Jallay

Sous la nouvelle place Hamilius, qui se situe directement en face de l'ancien bâtiment de la poste, la chaîne de supermarchés belge Delhaize ouvrira un magasin de 1.500 mètres carrés au cours du troisième trimestre de l'année.



Le parking souterrain de six étages avec 628 places de stationnement est en service depuis septembre dernier mais il est rarement occupé, contrairement aux autres parkings de la capitale. Vincent Beck n'a aucune raison de s'inquiéter : "Le parking souterrain enregistre de bons chiffres et son taux d'occupation changera certainement avec l'ouverture des magasins", dit-il, avant de déclarer: "Ce sera l'année du Royal Hamilius".

En ce qui concerne les 16 autres magasins situés le long de la rue Aldringen, dont la surface de vente est comprise entre 46 et 623 mètres carrés, le directeur général adjoint ne souhaite pas encore mentionner de noms.



"Avec certains locataires on est peu avant la signature ou on négocie encore. Mais il est clair que ces boutiques, y compris les chaînes qui ne sont pas encore actives au Luxembourg, ouvriront également leurs portes à la fin de l'année", conclut-il.

