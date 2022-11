Le politicien de l'ADR remet sa démission en tant que conseiller communal. Deux jours plus tôt, Reding avait été condamné par la justice.

Raisons personnelles

Roy Reding se retire du conseil communal de Luxembourg

Le politicien de l'ADR Roy Reding a annoncé samedi sur Facebook sa démission du conseil communal de la ville de Luxembourg. Pour justifier sa décision, l'homme de 57 ans a indiqué qu'il n'avait plus l'énergie et le temps de faire face à toutes ses obligations familiales, professionnelles et politiques. «Il est naturellement difficile d'abandonner maintenant», a écrit le politicien sur Facebook. «Ce n'était pas facile, mais j'ai remis ma démission du conseil communal».

Roy Reding condamné à une peine de prison Une transaction immobilière litigieuse a conduit Roy Reding devant le tribunal. Le député ADR a été condamné. La question des conséquences politiques de cette décision se pose désormais.

Lors des élections communales de 2017, Reding avait obtenu un siège pour son parti au conseil communal de la capitale. On ne sait pas encore qui le remplacera au Knuedler. En 2017, Marceline Goergen était arrivée en deuxième position, mais elle a entre-temps quitté l'ADR. La troisième place était occupée par le secrétaire général de l'ADR, Alex Penning. Roy Reding continue de représenter l'ADR en tant que député au Parlement.

Rappelons que l'ancien avocat a été condamné cette semaine à une peine d'un an de prison avec sursis et à une amende de 50.000 euros suite à des accusations liées à une transaction immobilière devant le tribunal. Le jugement n'est pas encore définitif. Reding a annoncé via Facebook qu'il ferait appel.

