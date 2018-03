Après un épisode de redoux, les températures vont de nouveau chuter dès ce week-end ne dépassant pas les 3°C au meilleur de la journée.

Routes glissantes, neige et froid pour ce week-end

(ChB) - MeteoLux indique qu'une dépression sur l'Ecosse continue à déterminer le temps sur le Luxembourg avec "un système frontal qui nous envoie des masses d'air humide" mais encore relativement doux ce vendredi, avant un changement dès ce samedi, avec des routes glissantes le matin.

La journée commencera nuageuse et sèche, mais au cours de l'après-midi, des précipitations sous forme de pluie et neige sont prévues pour le sud et de la neige pour le nord du pays. Au cours de la nuit de samedi à dimanche, de faibles chutes de neige domineront tout le pays.



Les températures varieront de 0 à 2°C le matin à 2 à 4°C dans l'après-midi avant de tomber à -3°C le soir.

Dimanche, chutes de neige résiduelles possibles le matin avec des températures entre -5 et -3°C, puis un temps venteux et sec l'après-midi, mais toujours froid, entre 1 et 3°C.

Lundi, les températures descendront entre -6 et -4°C le matin et ne devraient pas monter au-dessus de 0°C de toute la journée. Nuages et éclaircies sont toutefois prévus.