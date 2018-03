Après un épisode de redoux, les températures vont de nouveau chuter dès ce week-end ne dépassant pas les 3°C au meilleur de la journée.

Routes glissantes, neige et froid ce week-end

(ChB) - MeteoLux indique qu'après la dissipation de la brume ou du brouillard, le ciel de ce samedi sera fort nuageux mais restera sec. Vers midi, la nébulosité sera abondante, accompagnée de quelques faibles bruines.

Au cours de l'après-midi, les précipitations prendront localement un caractère hivernal. En soirée, quelques faibles chutes de neige pourront localement se produire, en seconde partie de nuit le temps redeviendra sec avec quelques éclaircies.

Au cours de la nuit de samedi à dimanche, de faibles chutes de neige domineront tout le pays.



Les températures varieront de 0 à 2°C le matin à 2 à 4°C dans l'après-midi avant de tomber à -3°C le soir.

Dimanche, chutes de neige résiduelles possibles le matin avec des températures entre -5 et -3°C, puis un temps venteux et sec l'après-midi, mais toujours froid, entre 1 et 3°C.

Lundi, les températures descendront entre -6 et -4°C le matin et ne devraient pas monter au-dessus de 0°C de toute la journée. Nuages et éclaircies sont toutefois prévus.