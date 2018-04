Route fermée entre Echternach et Weilerbach après un accident

Des fraises, de la salade, des yaourts et même de la viande. Chaque jour, les petites mains du «Stëmm Caddy», récupèrent, trient et redistribuent à leurs frères de la rue, une camionnette pleine de denrées données par Auchan Kirchberg avant la date limite de consommation. Soit 127 tonnes par an! Mais l'atelier de réinsertion professionnelle de Bonnevoie «n'est plus du tout adapté», reconnaît Sandra Cantin, la patronne.