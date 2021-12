Après plus de 3.000 téléchargements de ses premières aventures, le petit lion du jeu Lux Runner sprinte vers de nouvelles destinations luxembourgeoises. Maintenant sa course fait un crochet par les guichets de la BIL et les voies des CFL.

Luxembourg 1 2 min.

Jeu vidéo

Roudy n'en finit plus de courir

Patrick JACQUEMOT Après plus de 3.000 téléchargements de ses premières aventures, le petit lion du jeu Lux Runner sprinte vers de nouvelles destinations luxembourgeoises. Maintenant sa course fait un crochet par les guichets de la BIL et les voies des CFL.

Depuis de longs mois déjà, les enfants pris en charge pour certains soins au CHL connaissent Roudy. Le lionceau (cousin 2.0 de l'emblématique Roude Léiw) focalisant l'attention des petits malades pendant que les soignants s'occupaient de leur santé. Mais, depuis cet été, l'animal a pris ses jambes à son cou pour devenir un pur jeu vidéo, Lux Runner, téléchargeable sur GooglePlay ou AppleStore. Et pour ses concepteurs du studio Virtual Rangers, il y a de quoi rugir de plaisir : c'est un succès.

Les joueurs chinois privés de Fortnite Une nouvelle loi de protection des données personnelles et l'ordre moral souhaité par les autorités de Pékin ont entraîné cette décision d'Epic Games.

«Quand on a lancé le jeu à l'occasion de la fête nationale, l'idée c'était toujours de distraire. Mais les plus grands, ados et adultes cette fois. Le covid était moins présent mais avec les aventures de Roudy, nous proposions une façon ludique de parcourir tout le pays», résume Matthieu Bracchetti. Une promenade semée d'embûches à éviter mais aussi de rappels des singularités du Luxembourg. Le joueur voyant défiler en chemin la philharmonie, le fort Thüngen, le palais grand-ducal et autres monuments bien connus.



Mais à l'approche de la fin d'année, voilà Lux Runner galopant déjà vers une nouvelle édition. «Nous ne voulions pas d'un jeu qui s'arrête toutes les cinq minutes à cause d'une publicité ou dont les niveaux supérieurs deviennent payants pour le joueur, alors Roudy est parti à la recherche de partenaires.» Et c'est ainsi que la BIL (en premier) et les CFL (désormais) ont rejoint les développeurs. Voilà donc maintenant le lionceau courant et sautant à travers la ville mais découvrant aussi l'univers de la banque ou sprintant le long des voies ferrées.

«Pour les fêtes, il y a même un niveau ''Christmas'' (juste pour quelques semaines, avis aux gamers)», sourit Matthieu Bracchetti. De quoi rhabiller Roudy pour l'hiver, à moins que vous ne préfériez le vêtir du casque de cheminot ou de la redingote de financier pour coller aux sponsors ayant aidé à cette nouvelle étape du jeu. «Tout ça reste gratuit, nous y tenons, et bien dans un esprit ''Made in Luxembourg''.»

Le Monopoly 100% luxembourgeois entre en jeu La famille Ernster a eu l'idée de relancer une édition du fameux plateau de jeu à la sauce grand-ducale. Le projet a d'abord séduit plusieurs enseignes rêvant d'avoir leur propre case, et maintenant voilà les 6.000 premières boites prêtes à rejoindre les joueurs.

Mais pas question pour le fauve grand-ducal et ses créateurs de rentrer les griffes. Tous veulent aller plus loin dans le game. «Qu'y aura-t-il dans les prochaines versions? Secret de fabrication», souffle-t-on du côté du studio de création d'applications. Mais, en toute confidence, il est probable que d'ici peu apparaissent dans le jeu la Gëlle Fra ou la nouvelle passerelle de la gare centrale, pas encore intégrées. D'autres univers de partenaires symboles du pays pourraient eux aussi être créés. «Nous avons déjà des bonnes touches avec des entreprises qui apprécient Roudy et sa décontraction, on va les ajouter à notre liste de voeux de cadeau pour Noël». On croise les pattes!

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.