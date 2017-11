(müs trad. sw) - Les activistes de Greenpeace ne sont pas passés inaperçus ce dimanche après-midi au Luxembourg.

Deux jours après la fin de la Cop23, ils ont voulu attirer l'attention du public et des politiques sur l'énergie solaire.

C'est donc tout naturellement qu'ils ont repeint le rond-point Raemerich d'Esch/Alzette en jaune, arborant ainsi un soleil en guise de giratoire.

«La conférence COP23 sur le climat est terminée, mais dans les semaines à venir, l’Europe doit prouver à quel point elle prend la protection du climat au sérieux. Notre approvisionnement en énergie ne doit plus rester dans les mains de plusieurs grandes entreprises qui produisent de l’énergie sale dans les centrales à charbon et les centrales nucléaires», explique Martina Holbach, chargée de la campagne climat et énergie chez Greenpeace Luxembourg.

«Le potentiel des énergies renouvelables en Europe est énorme. Les citoyens, les coopératives d'énergie et les petites et moyennes entreprises sont prêts à produire de l'électricité à partir du vent, de l'eau et du soleil. Leur participation à la transition énergétique doit être renforcée.»

Une action pacifiste, qui a mobilisé une trentaine de bénévoles et provoqué quelques embouteillages.





