En parallèle de l'ING Night Marathon de Luxembourg, venez également participer au Roll & Run, une course conviviale et ouverte à toutes et à tous. Ce lundi est le dernier jour d'inscription!

Roll & Run à Luxembourg: n'attendez plus

En parallèle de l'ING Night Marathon de Luxembourg, venez également participer au Roll & Run, une course conviviale et ouverte à toutes et à tous. Ce lundi est le dernier jour d'inscription!

(VR) - Le Roll & Run constitue une course ouverte à toutes et à tous, et notamment aux personnes non admises au marathon ING se déroulant le même jour. Ainsi, la participation est possible pour les personnes à besoins spécifiques, les personnes avec skateboards ou trottinettes. Cet événement a pour objectif de rassembler.

C'est pour cette raison que même les parents avec poussettes et enfants en bas âge sont les bienvenus. Chaque personne «Roll» peut s’inscrire avec 5 personnes «Run», renforçant le côté convivial de cette course.

Les fauteuils roulants électriques et autres engins électriques comme les vélos, handbikes et trikes ne sont pas admis pour permettre d'assurer la sécurité.



Dernier jour pour s'inscrire

Le 1er mars, plus de deux mois avant le coup d'envoi de la 13e édition de l'ING Night Marathon Luxembourg, les inscriptions étaient déjà closes, preuve du formidable engouement populaire pour l'événement. Le nombre de participants ayant été revu à la hausse, étant donné l'afflux grandissant chaque année, ce sont donc pas moins de 16.000 coureurs qui vont s'élancer.



De ce fait, si vous n'êtes pas parvenu à vous procurer des places pour le célèbre ING Night Marathon et que vous souhaitez tout de même concourir, ou bien si vous voulez simplement passer un chaleureux moment en famille, il est encore possible de vous inscrire. En effet, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 30 avril inclus.

En plus de profiter du retour du beau temps et de vos proches, votre venue servira une bonne cause car une participation de 5 euros par personne est demandée pour l’association Lux Rollers, club de basket-ball pour personnes à mobilité réduite.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.