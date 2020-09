L'ancien bourgmestre de Differdange et ex-député du Sud (Déi Gréng), privé de tous mandats politiques depuis octobre dernier suite à l'affaire dite de «l’abri de jardin», se relance via le sport. L'ex-entraîneur de football revient dans le monde du coaching.

Roberto Traversini revient à ses premières amours

L'ancien bourgmestre de Differdange et ex-député du Sud (Déi Gréng), privé de tous mandats politiques depuis octobre dernier suite à l'affaire dite de «l’abri de jardin», se relance via le sport. L'ex-entraîneur de football revient dans le monde du coaching.

(DH) - Des trémolos dans la voix, Robert Traversini s'excuse de ne pas accorder d'interview. «Désolé, ces derniers mois ont été difficiles à vivre. Je suis passé par de sales moments», avoue celui qui, à l'automne dernier, était encore membre du parti vert à la Chambre, bourgmestre de la Cité du Fer, mais aussi ministrable en bonne place. Emporté par les ressacs de l'affaire «de la plus célèbre cabane de jardin du pays», autrement dit la rénovation d'une habitation en zone naturelle protégée. Une instruction judiciaire demeure d'ailleurs toujours ouverte.

L'«affaire Traversini» Pour avoir mené des travaux sur une maison en n'ayant, a priori, pas respecté la loi, celui qui était bourgmestre de Differdange et député du Sud (Déi Gréng) a dû démissionner. Les faits font l'objet de plusieurs enquêtes par le parquet.

Aujourd'hui, Roberto Traversini, contraint et forcé, a quitté le devant de la scène politique pour revenir à ses premières amours, le sport. Il vient de lancer son activité de coach sportif par l'intermédiaire de son site internet, dentrainer.lu. Avec une promesse: «Atteignez vos objectifs avec un programme sur mesure» et une devise empruntée à la journaliste et scénariste Catherine Rambert: «Accepter en toute tranquillité de ne pas être parfait. D'ailleurs en certaines circonstances, un défaut peut devenir un atout».

Diplômé de l'Institut national des sports, l'ancien bourgmestre de Differdange (57 ans) a la particularité d'avoir entraîné le Progrès Niederkorn, l'AS Differdange et les Red Boys avant leur fusion. Avec toujours un sens aigu de la pédagogie, la volonté d'intégrer les jeunes et leur inculquer «cette volonté de ne jamais rien lâcher», disait-il avant un derby haut en couleurs. Aujourd'hui, le natif de Cantanio (ITA) se lance un nouveau challenge. Promis, il ne lâchera rien.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.