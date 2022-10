Le chef du restaurant étoilé s'est vu une nouvelle fois récompensé par le guide culinaire reconnu.

Chef du «Ristorante FANI»

Roberto Fani élu chef de l'année par le Gault&Millau

Gault&Millau, le groupe actif dans la gastronomie et notamment éditeur du guide gastronomique le plus vendu au Benelux, a dévoilé ce lundi 24 octobre les lauréats dans sa toute nouvelle édition 100% luxembourgeoise du Guide «Gault&Millau Luxembourg 2023». Le guide, bilingue français-anglais, reprend, outre les restaurants et brasseries, des adresses Pop, les meilleurs bars du pays, les meilleurs chocolatiers ainsi qu'une sélection du sommet du vignoble luxembourgeois «les Stars de la Moselle».

C'est devant le gratin de la restauration grand-ducale et un parterre de journalistes que Gault&Millau a présenté ses lauréats et les résultats de l'édition 2023 du guide luxembourgeois. Les chroniqueurs ont comme chaque année depuis 20 ans, visité anonymement et en toute impartialité, les adresses qui se retrouvent aujourd'hui dans cette édition du 20e anniversaire.



Cette année, pour couronner sa persévérance, sa créativité et sa constance autant que son évolution, c'est le chef du «Ristorante FANI» à Roeser, qui a été récompensé du titre de «Chef de l'Année 2023». Cette haute distinction attribuée pour la seconde fois à un même chef reste exceptionnelle.

De nombreux autres lauréats

Les autres lauréats de cette campagne sont: go Ten qui s'est vu attribué la récompense du «Bar de l'Année». De son côté, le restaurant à l'inspiration péruvienne Kay s'est vu décerner le titre de «Pop of the Year» (une sélection d'adresses accessibles et modernes, ndlr). De plus, le binôme de pâtissières Kiéviennes, Iryna Kulakova et Kateryna Podliesna, ont remporté ensemble le titre de «Pâtissière de l'Année». Rappelons que ces dernières officient au sein du restaurant japonais Ryôdô, déjà récompensé à de multiples reprises depuis son ouverture.

Thierry Corona a quant à lui été élu «Sommelier de l'Année» (Les Roses à Mondorf-les-Bains) tandis qu'Eric Parachini s'est vu offrir le titre de «Hôte de l'Année» (Ma Langue Sourit à Contern). L'Annexe, tenu par le chef Giuseppe Molinaro, à Luxembourg est considéré comme la «Découverte de l'Année». Divino à Luxembourg, du chef Alessandro Vannelli, est de son côté élu «Méditerranéen de l'Année» et Valérian Prade, de l'Eden Rose à Kayl, est élu «Jeune Chef de l'Année».

Mais ce n'est pas tout! A l'occasion de ses 20 ans, Gault&Millau a tenu à récompenser celles et ceux qui ont le plus et le mieux influencé la gastronomie au Luxembourg durant ces 20 dernières années. Ce ne sont donc pas moins de quatre lauréats qui remportent ce trophée du 20e anniversaire pour les raisons suivantes: Léa Linster (Restaurant Lea Linster à Frisange) qui a «ouvert la porte aux femmes vers les plus hautes sphères de la gastronomie et a su transmettre son art à son fils Louis».

René Mathieu (La Distillerie à Junglinster) qui a «prophétisé le végétal, en donnant le goût et l'exemple à plusieurs générations de cuisiniers». Cyril Molard (Ma Langue Sourit à Contern) qui «au travers de sa cuisine essentialiste régale et magnifie une gastronomie axée sur le produit». Sandrine Pingeon (Les paniers de Sandrine à Schuttrange) et son talent à produire les meilleurs légumes du pays, permettant aux chefs d'offrir du local de grande qualité.

Une attention au climat

Gault&Millau, se sentant concerné par les problèmes climatiques et écologiques, a attribué pour la deuxième année consécutive et en collaboration avec «Sous schmaacht Lëtzebuerg», un trophée qui met en avant le respect de l'environnement en consommant local au maximum. C'est au restaurant «De Pefferkär» à Huncherange qu'est allé ce trophée de «Restaurant de Terroir» 2023. L'établissement travaille non seulement avec les producteurs locaux mais produit aussi ses propres légumes au sein de son Peffer'garden

Gault&Millau Luxembourg continue encore cette année à promouvoir les vins locaux au travers de son cahier «Les Stars de la Moselle». Marc Declerck, CEO de Gault&Millau Benelux, confie: «Il nous semblait important de continuer à mettre en avant la Moselle Luxembourgeoise dont les viticulteurs ont fait d'énormes efforts qualitatifs durant ces 20 dernières années pour aujourd'hui pouvoir rivaliser avec les autres régions viticoles frontalières et au-delà».

Enfin, cette année encore, Gault&Millau Luxembourg référence pas moins de 16 nouvelles adresses: Fevi Gaudium (Esch-sur-Alzette), Bella Ciao (Luxembourg), Le Bistro du Sommelier (Luxembourg), l'Annexe (Luxembourg), Le Grand Café (Luxembourg), Radici (Luxembourg), La Table de l'Épicerie (Mondercange), Cacio&Pepe (Rombach-Martelange).

Mais aussi des Pop avec Bo-Zai-Fan (Luxembourg), go Ten (Luxembourg), Kay (Luxembourg), Wine House (Luxembourg), ou encore des Bars avec Boos Beach Club (Kopstal), go Ten (Luxembourg), Flûte alors! (Luxembourg), Glou (Luxembourg), Wine Not (Merl) et enfin Wine House (Luxembourg).

Le guide disponible dès ce mardi

Les nouveaux sites web et App BeNeLux gratuits lancés en décembre 2021 remportent un très vif succès avec plus de 18.000 visites mensuelles au Luxembourg via l'adresse www.gaultmillau.lu. Ils reprennent 147 adresses, restaurants, Pop, Bars et Chocolatiers luxembourgeois sélectionnés sur base de visites anonymes par des inspecteurs qui paient tous leur addition tout comme le ferait n'importe quel client.

Rappelons que le guide sera disponible dans toutes les bonnes librairies à partir de ce 25 octobre au prix de 15,95€. Le guide Belux quant à lui, qui reprend plus de 1.300 adresses, sortira le 7 novembre et sera dès le lendemain en librairie au prix de 34€. Il est également possible de le commander sur le site http://shop.gaultmillau.be.

