Le groupe hospitalier a révélé, jeudi, deux nouveaux cas de personnes ayant bénéficié d'une vaccination anti-covid en dehors du cadre fixé par le ministère de la Santé. Le directeur général des HRS, Claude Schummer, pourrait faire les frais de ce faux pas.

Robert-Schuman reconnait cinq vaccinations indues

(pj avec Annette WELSCH) Il y a moins d'une semaine, les hôpitaux Robert-Schuman organisaient dans la précipitation une conférence de presse. Le président du conseil d'administration se défendant de tout passe-droit dans la délivrance du vaccin anti-covid à trois membres du conseil d'administration. Six jours plus tard, voilà deux cas supplémentaires signalés, et le directeur général invité à ne plus se rendre à son bureau.

Mais sans doute le sort de Claude Schummer est-il déjà joué, et qu'il n'aura bientôt plus sa place à la tête du groupe dirigeant l'hôpital du Kirchberg, la clinique Bohler, la Zithaklinik ou la clinique Sainte-Marie. Il serait le fusible de cette affaire, qui aura vu Jean-Louis Schiltz, Michel Wurtz et Claude Seywert être vaccinés alors qu'un doute plane sur la légitimité à leur accès à la protection vaccinale au moment des faits.

Pour l'heure, le conseil d'administration assure que «Claude Schummer n'a pas été mis en congé». Par contre, «en accord avec les responsables des HRS, le Dr Schummer est absent de son poste depuis lundi dernier. Ceci n’est pas en relation avec la vaccination des trois membres du bureau».

Mais voilà aussi que l'on apprend qu'un responsable du groupe hospitalier aurait choisi d'acquérir un grand nombre de doses anti-covid. Dans quel but : protéger au plus vite ses personnels et résidents, ou dans un autre but plus lucratif? Interrogé par le Luxemburger Wort, le chargé de communication des hôpitaux Robert-Schuman dément les faits. Comme il avait déjà refusé d'admettre les trois vaccinations indues... Jeudi, le conseil d'administration assurait pour sa part : «Les HRS n’organisent pas de campagnes de vaccinations parallèles».



Mais pourquoi cet achat (certains évoquent 100.000 doses) n'a pas été évoqué durant la conférence de presse? Pourquoi Jean-Louis Schiltz s'était-il bien gardé d'évoquer cette initiative alors qu'il avait détaillé d'autres points sur la façon dont les HRS avaient organisé leur campagne de vaccination en interne? Certainement parce qu'il avait ''omis'' d'en informer ses homologues. Mais le président l'a sans doute révélé, mercredi soir, à l'occasion de la réunion du comité d'administration.



De son côté, Claude Schummer -premier bouc émissaire- assure toujours ne rien savoir de la commande de vaccins passée, tout comme le directeur en général réaffirme qu'il n'a appelé quiconque à se faire vacciner en dehors du cadre fixé par les autorités.

Dans un communiqué, l'Association des médecins (AMMD) a blâmé les vaccinations indues attribuées aux membres du conseil d'administration. Estimant qu'ils avaient été «critiqués à juste titre pour avoir court-circuité l'ordre utile dans la priorité fixée par le gouvernement». Cependant, l'AMMD souligne qu'elle ne peut qu'«encourager toute initiative visant à permettre un accès rapide à un vaccin». Façon de dédouaner la commande passée par Robert-Schuman à l'heure où la campagne vaccinale devrait s'accélérer. Pour le moment, 48.961 doses anti-covid ont été administrées et 14.431 personnes ont déjà bénéficié des deux injections préconisées.

Le ''scandale" des vaccinations indues ne concerne pas que les HRS; le centre hospitalier d'Ettelbrück ou les Hospices civils de la Ville de Luxembourg étant notamment pris dans la même tourmente actuellement. Au-delà de heurter la morale, cette entorse pourrait maintenant trouver écho en justice. C'est en tout cas le sens de la démarche du député Sven Clement (Pirate). Le parlementaire ayant choisi de dénoncer les faits auprès du Parquet dans l'espoir de sanctions.

