Ce dimanche, parallèlement à la Schueberfouer de la capitale, une autre foire, plus modeste mais beaucoup plus authentique a ravi les visiteurs.

Luxembourg 35

Rindschleiden fait revivre sa foire comme au bon vieux temps

Les amis du musée rural vivant Thillenvogtei de Rindschleiden ont voulu faire revivre, le temps d'un dimanche, l'époque où les petits villages avaient aussi leur foire.

Pour la deuxième fois, ils ont ainsi organisé une fête foraine en tous points fidèle à l'ancien temps: habillés comme au début du 20e siècle, les participants ont plongé les nombreux visiteurs dans l'univers de l'époque, avec des stands de jeux en bois.

35 Nico Muller

De nombreuses activités étaient proposées parmi lesquelles un concours de pelage de pommes de terre, et côté cuisine, le terroir était à l'honneur avec des plats typiques comme les Kniddelen, sorte de gros gnocchis, la Feierstengszalot, une salade de viande, ou encore une soupe paysanne très copieuse. Pains et tartes sortis du vieux four du musée ont ravi les gourmands.

Nico Muller (trad. ChB)