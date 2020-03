La ministre de la Santé confirme qu'un document de travail provisoire circule entre ses services et les autorités judiciaires. Mais aucun texte définitif n'a pour l'heure été validé par le gouvernement.

Luxembourg 2 min.

Rien de définitif sur le cannabis récréatif

La ministre de la Santé confirme qu'un document de travail provisoire circule entre ses services et les autorités judiciaires. Mais aucun texte définitif n'a pour l'heure été validé par le gouvernement.

(pj) 2021 approche. Et plus le temps passe, plus les bruits sur le futur cadre légal de la mise en vente libre de cannabis à usage récréatif se multiplient. Les derniers en date ont trouvé écho sur radio 100.7 le 24 février, pour aussitôt rebondir via une question parlementaire signée des députés CSV Françoise Hetto-Gaasch et Claude Wiseler. Mais pas question pour Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, de confirmer ou d'infirmer la moindre information, ce lundi.

La responsable politique convient seulement qu'un «document de travail provisoire» est bien en cours d'élaboration sur le sujet. Si ce «premier concept provisoire» regroupe de nombreuses préconisations de spécialistes des questions médicales, d'addictions ou judiciaires, aucun avis gouvernemental sur les mesures à mettre en place n'a encore été sollicité.

L'appli qui ne vous rendra pas accro Modernité oblige: trois acteurs de la prévention de la toxicomanie viennent de lancer l'application «Suchtberodung» pour que consommateurs comme proches appréhendent mieux risques et moyens de s'en sortir.

Faudra-t-il limiter la vente à 30 grammes par mois et par consommateur, comme le suggère le premier écrit? Y aura-t-il plus que 14 points de vente sur l'ensemble du pays? Quel sera le dispositif de contrôle des doses fournies ou du taux de THC des produits proposés? Comment seront gérées les «fermes» luxembourgeoises où seront cultivés les plants de cannabis récréatif nécessaires au marché national? La ministre ne s'avance pas plus dans sa réponse.

Eloigner du marché illicite

Paulette Lenert se contente de rappeler que le concept «continue d'être développé» et que le «document peut changer au cours des mois prochains». Un brouillard législatif qu'il faudra bien un jour percer si la mise sur le marché de cannabis récréatif doit effectivement débuter l'an prochain.

Pour mémoire, la mesure fait partie de l'accord de coalition 2018-2023 signé par les trois partis de gouvernement. DP, LSAP et Déi Gréng souhaitaient la révision des modalités légales d'achat, de possession et de consommation de cannabis récréatif pour les besoins personnels des résidents majeurs. Une mesure devant permettre «d’éloigner les consommateurs du marché illicite, de réduire de façon déterminée les dangers psychiques et physiques y liés et de combattre la criminalité au niveau de l'approvisionnement».