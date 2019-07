Ce n'est pas le plus rapide mais le plus coloré qui gagne la Color Run! Retrouvez les plus belles photos de la septième édition qui s'est déroulée samedi au lac d'Echternach.

Luxembourg 80

Revivez la Color Run au bord du lac d'Echternach

Ce n'est pas le plus rapide mais le plus coloré qui gagne la Color Run! Retrouvez les plus belles photos de la septième édition qui s'est déroulée samedi au lac d'Echternach.

(MF avec asc) – La «plus colorée, la plus drôle et la plus folle» des Color Run s'est déroulée samedi, sous un soleil de plomb, au lac d'Echternach. Tous vêtus d'un tee-shirt blanc, les participants ont été «lâchés» sur le parcours à intervalle de 30 minutes. L'objectif étant de franchir la ligne d'arrivée en étant le plus bigarré possible.



80 Photo: Viktor Wittal

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal Photo: Viktor Wittal

Sur le parcours, les participants avaient quatre occasions pour se démarquer. Quatre stations dans lesquelles des bénévoles leur jetaient de la poudre de peinture à base de farine de maïs. Les personnes qui ne s'étaient pas suffisamment salies pouvaient se rouler par terre avant de se rendre au Finisher Festival.