Révision totale pour les fichiers de la police

Délai de conservation des données à revoir, accès plus restreint, nature des informations conservées reprécisée: les députés travaillent à remettre l'archivage policier dans le droit chemin. Un texte sera voté avant la fin d'année.

Des mois que la question de l'exploitation des données du fichier central de la Police empoisonne la vie politique. Les députés CSV, Laurent Mosar et Gilles Roth en tête, reprochant au gouvernement d'avoir toléré trop de largesses sur la gestion des informations confidentielles collectées. A l'heure actuelle, par exemple, près de 2.000 agents ont accès à ce fichier, sans trop de limitation. Cela va changer.

Déjà, neuf réunions ont eu lieu à la Chambre au sujet du fameux fichier. «Mais nous avançons dans le bon sens», commentait Stéphanie Empain (Déi Gréng) la présidente de la commission Sécurité intérieure, à l'issue de la dernière rencontre. Le «bon sens», c'est d'abord celui montré par la Commission nationale pour la protection des données.

En effet, la CNPD avait présenté des recommandations pour que l'actuel fichier trouve un usage dans le respect de la législation. «Je crois que l'autorité a fait l'effort en quelques semaines de mettre en œuvre un maximum de demandes pour se retrouver proche de la conformité», se satisfait Stéphanie Empain. Mais en présence des deux ministres travaillant sur le dossier, Sam Tanson (Justice) et François Bausch (Intérieur), les députés ont aussi rappelé qu'il restait du chemin à faire. Un message entendu également par le directeur général de la Police, Philippe Schrantz.

Avancer, il le faut puisque le vice-Premier ministre François Bausch a rappelé que les adaptations législatives pour le futur fichier central seraient bien adoptées avant la fin de l'année. Parmi les points à régler, les parlementaires devront notamment statuer sur la durée d'archivage des informations, selon leur nature. «Je cite un exemple. Combien de temps garder un signalement de violences conjugales?, interroge la présidente de la commission. Sachant que ce peut-être un facteur aggravant de culpabilité s'il y a récidive.»

Selon le ministre de la Sécurité intérieure, il sera impossible «de faire un texte législatif pour tous les fichiers et il faut se donner des règles générales en ce qui concerne la durée de conservation des données et les délais».

Actuellement, les données sont conservées par la Police pendant 60 ans avant d'être transférées aux archives de l’Etat. Certains députés sont d’avis que ce temps pourrait être raccourci. «Où placer le curseur? Ce sera un véritable choix politique», note Stéphanie Empain.

Le 14 novembre, la commission Sécurité intérieure se réunira à nouveau. Il y sera question de l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale ou encore un projet-pilote entre la Police et les autorités judiciaires concernant le transfert automatique des données. En outre, la Police envisage de mettre en place des contrôles ciblés inopinés sur l'emploi du fichier. Actuellement, il est possible à l'administration de remonter sur trois ans pour savoir quel agent a eu accès à quelle information. Pour certains députés cette période devrait être prolongée.

Quelle que soit la durée fixée sur ce point, la Police entend mettre en place pour l'avenir «une professionnalisation» des procédures d'accès aux données. Pour aller en ce sens, François Bausch a chargé un bureau d’études spécialisé en protection des données d’effectuer une étude comparative des cadres légaux et délais de conservation en place dans d’autres pays (notamment en France et en Belgique).

La Police tarde à répondre

Ces derniers mois, un grand nombre de personnes a demandé à avoir accès aux informations les concernant et qui figurent dans les fichiers de la Police. Le chiffre de 400 a été atteint. Et la réponse aux attentes est loin d'être rapide, a reconnu le ministre de la Sécurité intérieure suite à une question du député Marc Goergen (Piraten). Alors que dans un premier temps, le délai de réponse tournait autour de deux mois, il est passé à six désormais. Et l'administration se dit dans l'impossibilité de réduire ce délai, alors que près de 270 cas n'ont toujours pas reçu de réponse.



Le motif ? Non seulement le flux conséquent des demandes, mais aussi la complexité de ressortir certaines informations des fichiers. Car il n'y a pas que le fichier central à consulter (celui-ci ne concerne que des «affaires clôturées», d'autres fichiers existent au sein de la Police. Philippe Schrantz, directeur général de la Police, rappelle également que les citoyens ne peuvent recevoir des données confidentielles lorsqu'il s'agit de procédures en cours.