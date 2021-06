Des aides au logement spécifiques pour les plus jeunes

Le logement abordable pourrait l'être de moins en moins

Comme l'ensemble des acteurs de la construction au Luxembourg, la SNHBM et le Fonds du logement se voient contraints de s'adapter à la pénurie et à la hausse de prix des matériaux de construction. Avec pour conséquence directe une hausse potentielle des prix de vente et des délais de livraison.