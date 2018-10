Un spectacle insolite s'est déroulé dans les ruelles étroites de Grevenmacher dans la nuit de samedi à dimanche. Voici les photos.

Retraite aux flambeaux mêlant Histoire et légendes de Grevenmacher

De Maacher Fakelzuch "reloaded" Fotos: Steve HOPP

(hlu - trad. MF) – Pour la deuxième fois, après 2014, la commune de Grevenmacher a organisé samedi soir une impressionnante retraite aux flambeaux dans les rues étroites de la ville historique. Un événement monté par la Commission de la culture, le Syndicat d’initiative et de tourisme et le club de photo «Flash» et mis en œuvre avec l'aide de plusieurs associations et particuliers.



Une retraite aux flambeaux ponctuée de stations où des acteurs ont redonné vie à des personnages historiques qui ont réellement existé ou mythiques qui ont joué un rôle dans l'histoire de Grevenmacher. C'est le gardien des portes de la ville de l'ancienne forteresse, chargé des rondes de nuit, qui a ouvert la marche.



Un des temps forts de la soirée était le «son et lumière» projetant des clichés du club photo Flash sur la façade de l’église. Les nombreux invités ont poursuivi la soirée sur la place du marché, en goûtant un verre de «Fiederwäissen», le vin bourru.

