Revivez le feu d'artifice tiré depuis le pont d'Adolphe à Luxembourg-Ville le mercredi 22 juin, la veille de la fête nationale, en vidéo et images.

Luxembourg 15

Fête nationale

Retour en images sur le feu d'artifice dans la capitale

La capitale a de nouveau célébré la fête nationale avec la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice tiré depuis le pont d'Adolphe ce mercredi 22 juin. De telles manifestations n'avaient plus été organisées depuis 2019 en raison des mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie. Si vous avez raté le feu d'artifice ou si vous souhaitez revivre le feu d'artifice de la capitale, la Ville de Luxembourg en a partagé un extrait sur les réseaux sociaux. Une vidéo devenue virale qui a été déjà vue par 42.000 internautes et likée près de 3.000 fois.

Pendant la soirée, veille de la fête nationale, le CGDIS indique sur les réseaux sociaux avoir mis en place un plan d'intervention spécifique: «Au total 25 interventions au niveau «secours à personne» ont été assurées par les 80 pompiers volontaires et professionnels mobilisés cette nuit.»

Revivez ici en images les moments forts de la retraite aux flambeaux et du feu d'artifice dans la capitale.



Les festivités continuent ce jeudi, jour de fête nationale, dans la capitale avec à 10h la cérémonie officielle à la Philharmonie, puis à 11h le tir des 21 coups de canon depuis Fetschenhaff , à 11h30 la parade militaire sur l'avenue de la Liberté et enfin à 16h30 le Te Deum dans la cathédrale en présence du Grand-Duc. Comme chaque année, le centre d'activités éducatives et de loisirs (Capel) du service municipal Foyers scolaires organise le Spillfest de 10h à 18h sur la Kinnekswiss dans le parc municipal.

