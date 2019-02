Des courriers électroniques frauduleux circulent à nouveau au Luxembourg: la police met en garde contre de fausses menaces de maîtres-chanteurs.

Retour du chantage pornographique au Luxembourg

Des courriers électroniques frauduleux circulent à nouveau au Luxembourg: la police met en garde contre de fausses menaces de maîtres-chanteurs.

(jt) - Au Luxembourg, des emails de maîtres-chanteurs circulent à nouveau, comme la police grand-ducale l'a mentionné sur Twitter. Il s'agit de messages où les abuseurs prétendent avoir détourné l'ordinateur de la victime à l'aide d'un logiciel capable de filmer les consommateurs de pornographie se masturber.

Le maître-chanteur menace de diffuser les vidéos si la victime ne paie pas la somme de 368 euros, comme on peut le voir dans l'exemple de la police.

"Après réception du paiement, j'efface la vidéo et vous ne m'entendrez plus jamais parler", promet le maître-chanteur. La police met en garde contre ces menaces vides de sens qui ont pour seul but d'escroquer la personne qui les reçoit.



La police conseille donc de "ne jamais se conformer aux exigences, changer le mot de passe, marquer le courrier comme spam et le supprimer".

Des mails de chantage similaires circulent encore et encore au Luxembourg. Les fraudeurs perturbent parfois leurs victimes avec des données personnelles prétendument saisies, comme des mots de passe ou des numéros de téléphone, afin d'attirer une grosse somme d'argent hors de Bitcoins.

⚠️Vorsicht 📧Erpressermails im Umlauf



Eine E-Mail mit diesem Betreff erhalten?

„Hohe Gefahr. Konto wurde angegriffen.“

Wir raten Folgendes:

Den Forderungen keinesfalls nachkommen❗️

Passwort ändern❗️

Mail als Spam markieren&löschen❗️



Weitere Maschen👇

https://t.co/BwbTOQmnyo pic.twitter.com/jvXVeSs80W — Police Luxembourg (@PoliceLux) 31. Januar 2019





