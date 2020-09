A partir de ce lundi 21 septembre, entre la frontière belgo-luxembourgeoise à Sterpenich jusqu'à l'échangeur Kirchberg, la vitesse sera à nouveau limitée à 90km/h aux heures de pointe.

Retour de la régulation de vitesse sur l'A6

(ER) - A la suite de la rentrée scolaire de la semaine dernière, le trafic s'est quelque peu chargé sur certains axes routiers du pays. Les services de l'Administration des ponts et chaussées ont annoncé ce vendredi que la régulation de vitesse à 90 km/h sera à nouveau d'application sur l'autoroute A6 et son prolongement avec l'A1 jusqu'à l'échangeur Kirchberg.

Ces mesures seront d'application durant les heures de pointe du matin du lundi au vendredi de 6h15 à 9h15. Précisons encore que la régulation de vitesse n'est pas d'application pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires.

L'idée de limiter la vitesse sur l'autoroute venant ou menant vers la Belgique a été introduite le 3 juin 2019. Un premier bilan avait démontré que «le flux du trafic est devenu plus homogène et les changements de files ainsi que les manœuvres de freinage brusques ont diminué», selon les services des ponts et chaussées.



Cette régulation a eu comme conséquence «une fluidification générale du trafic, un temps de voyage et un risque d'accident réduits» estime encore l'Administration.

