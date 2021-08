Le ministre de la Défense a confirmé l'envol de tous les Luxembourgeois qui attendaient de quitter Kaboul. François Bausch et Jean Asselborn feront le point sur la situation ce mercredi à 13h.

Retour d'Afghanistan

Neuf exfiltrés attendus au Grand-Duché

Patrick JACQUEMOT Le ministre de la Défense a confirmé l'envol de tous les Luxembourgeois qui attendaient de quitter Kaboul. François Bausch et Jean Asselborn feront le point sur la situation ce mercredi à 13h.

(pj) Au Findel? A Melsbroek, en Belgique où les atterrissages depuis l'Afghanistan se multiplient? Mardi soir encore, le ministre de la Défense ne savait dire où les adultes et enfants luxembourgeois jusqu'à présent bloqués à Kaboul allaient atterrir. Mais le soulagement pour François Bausch (Déi Gréng) et le gouvernement est de savoir ces neuf compatriotes pris en charge désormais et de retour au pays.

C'est à bord de deux appareils distincts que les rapatriés ont quitté l'Afghanistan, a annoncé le ministre de la Défense à Paperjam. Huit citoyens d'un côté, et un autre par ailleurs, ce qui explique l'incertitude sur le lieu d'arrivée ce mercredi en tout cas. Sans doute, François Bausch et son homologue des Affaires étrangères, Jean Asselborn (LSAP) donneront plus de précisions, ce 25 août à 13h. Les deux ministres ayant prévu un point presse sur la situation en Afghanistan et les engagements du Luxembourg.

Nul doute également que les représentants du gouvernement luxembourgeois se positionneront sur la confirmation faite par Joe Biden de vouloir évacuer l'ensemble des troupes US d'Afghanistan en date du 31 août. Une date butoir qui soulève beaucoup de questions, même si la volonté de ne plus avoir de GI's dans le pays «avant que nous ne marquions le 20e anniversaire des attentats haineux du 11-Septembre» semble être une ligne infranchissable par Washington.

Mardi, 21.600 personnes avaient pu être évacuées en 24 heures. Au total, depuis le début du pont aérien le 14 août, 70.700 personnes ont été évacuées, dont environ 4.000 Américains, des ressortissants des pays de l'Otan et des milliers d'Afghans craignant pour leur vie sous un nouveau régime des talibans.