Retour à la normale entre Bettembourg et Metz

Une panne sur un train de marchandises ce matin limite fortement le trafic entre le Luxembourg et la France. Le train en cause a été dégagé vers 9h30 et le trafic a été normalisé vers 10h mais les trains circulent toujours avec du retard.

(lc) - Après la panne sur le réseau français jeudi, c’est le réseau luxembourgeois qui pose problème ce vendredi. Un train de marchandises était en panne entre Bettembourg et la frontière française ce matin.

La circulation a été réduite à une seule voie pendant environ 1h et de nombreux trains en provenance ou en direction de la France ont été supprimés. Les CFL ont annoncé la mise en place de bus de substitution.

#CFLINFOS90 Suite à problème technique train marchandises, la circulation ferrov. entre Thl et Bt se fait uniquement à voie unique. Un service de bus de substitution (direct) entre Thl <-> Lux. a été mis en place. Remorquage de train marchandise en cours. @avtermel @TER_Metz_Lux — CFLinfos (@CFLinfos) 2 mars 2018

Le train de marchandises a été dégagé vers 9h30, la situation devrait revenir progressivement à la normale.

Le train de fret en panne a été dégagé, retour à une circulation normale. Des retards peuvent encore survenir. — Usagers TER Metz-Lux (@TER_Metz_Lux) 2 mars 2018