Retards «insupportables» au consulat du Portugal

Le délai d'attente pour les résidents lusophones auprès des autorités «oscille entre trois et quatre mois», assure mercredi l'OGBL qui dénonce une dégradation du service auprès des Portugais du Grand-Duché recensés par les autorités consulaires. Une situation qui devrait toutefois durer.

(Jmh) - «Incompréhensibles», «insupportables» et «scandaleux». Tels sont les termes employés par l'OGBL pour évoquer les délais d'attente enregistrés auprès du consulat du Portugal au Luxembourg. Évoquant un laps de temps qui «oscille entre trois et quatre mois» pour obtenir un rendez-vous en vue d'un renouvellement de carte d'identité, de passeport ou d'une procuration, le syndicat n'hésite pas à parler de «calvaire» pour «les 148.000 résidents portugais inscrits au Grand-Duché».

Pour Manuel Gomes Samuel, consul du Portugal au Luxembourg, cité dans le communiqué de l'OGBL, cette situation s'explique par les effectifs réduits des services consulaires. Ceux-ci emploient actuellement 13 personnes. Si le diplomate portugais assure que deux demandes ont d'ores et déjà été introduites auprès du ministère des Affaires étrangères à Lisbonne pour tenter d'améliorer la situation, elles sont restées lettre morte à ce jour.

Première communauté étrangère du pays

Une fin de non-recevoir qui s'ajoute aux obligations administratives, à savoir la validation obligatoire du gouvernement portugais pour toute nouvelle embauche, même temporaire, et la mise en place d'un concours de recrutement. Selon Manuel Gomes Samuel, le prochain aura lieu «en février 2020».

Les dossiers des retraités portugais traités plus vite Le Luxembourg, comme le Portugal, se sont engagés à renforcer leur collaboration administrative pour «réduire considérablement les délais de traitement des dossiers» de pensionnés portugais. Une «permanence sociale» de 5 jours verra le jour pour informer les personnes concernées.

Pour Carlos Pereira, membre du comité exécutif de l'OGBL cité dans le communiqué, cet état de fait «n'est ni acceptable, ni soutenable» tout en rappelant que la communauté portugaise du Luxembourg a fait parvenir, en 2018, «des fonds de l'ordre de 111,9 millions d'euros au Portugal».

Et ce dernier de pousser sa logique plus loin en se demandant : «Les ressortissants portugais vivant au Luxembourg seraient-ils devenus des citoyens de seconde classe pour les autorités politiques à Lisbonne?» Pour mémoire, les Portugais du Grand-Duché constituent la première communauté étrangère, devant les Français et les Italiens.