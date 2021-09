Si elle soutient l'éviction du cabinet d'architectes du projet du nouvel hôpital attendu d'ici 2030, Nathalie Oberweis attribue les nouveaux délais de livraison à un «problème de gestion». Et plaide pour que l'établissement soit géré comme un centre de soins «et non comme une entreprise».

Retard de chantier

«Il faut remettre le soin au centre du Südspidol»

Marie DEDEBAN Si elle soutient l'éviction du cabinet d'architectes du projet du nouvel hôpital attendu d'ici 2030, Nathalie Oberweis attribue les nouveaux délais de livraison à un «problème de gestion». Et plaide pour que l'établissement soit géré comme un centre de soins «et non comme une entreprise».

Cinq ans de plus à attendre. En décidant la semaine dernière de mettre un terme au contrat du groupe Health Team Europe et du cabinet d'architectes Albert Wimmer ZT-GMBH, le centre hospitalier Emile-Mayrisch (CHEM) s'est attiré les foudres des députés déi Lénk.

A leurs yeux, le nouveau retard sur le chantier de l'hôpital du Sud est un symptôme d'une gestion qui place «l'optimisation des coûts et la rentabilité des soins» avant le bien-être des patients, indiquent-ils dans un communiqué publié mardi. Même si le renvoi du cabinet était justifié face à «plusieurs fautes graves», les montants déjà engagés ont surpris la députée Nathalie Oberweis.

«Lors de sa conférence de presse le CHEM a indiqué avoir déjà versé 14 millions d'euros aux architectes, soit la moitié de la somme convenue initialement», souligne-t-elle mercredi. Un montant déjà conséquent selon elle alors que le «projet vient à peine de démarrer», et qui montre que «les moyens et le suivi du chantier ne sont pas à la hauteur». Une situation très fréquente au Luxembourg selon la députée déi Lénk, qui s'appuie notamment sur le dernier rapport de la Cour des comptes sur la gestion des établissements publics.

Publié en 2020, le document détaille la façon dont les structures financées par l'Etat, comme le sera le Südspidol, ont manié leurs dépenses et recettes sur l'année 2019. La Cour des comptes avait notamment sévèrement critiqué le Fonds Belval, pointant du doigt des virements frauduleux, un manque de contrôles ou des trop-perçus de la part de l'Etat.

Preuve pour la députée déi Lénk que le Luxembourg «veut mener à bien des mégaprojets sans en avoir les moyens». Pour éviter que l'hôpital du Sud ne reproduise les erreurs du Fonds Belval, le parti représenté par deux députés à la Chambre demande donc de renforcer les moyens à disposition du commissaire aux hôpitaux, dont le poste est «actuellement vacant», ainsi qu'une gestion «publique et transparente» de la structure.

Pour le parti de gauche, le centre hospitalier et l'Etat devraient également profiter de ce nouveau délai pour opérer un virage à 180 degrés dans la conception du Südspidol. Autrement dit, replacer les soins et les patients «au centre de la structure», et ne pas gérer l'établissement «comme une simple entreprise». Nathalie Oberweis déplore notamment le fait que la direction des établissements de soins soit confiée «à des managers plutôt qu'à des médecins». Un système pourtant déjà adopté un peu partout en Europe. Contactée, la direction du CHEM n'a pas souhaité s'exprimer, préférant «s'en tenir au communiqué publié à l'issue de la conférence de presse».

Le Südspidol c'est... - 583 lits,

- 16 blocs opératoires

- trois IRM

- un service de médecine environnementale

- le Centre Baclesse, les sites de Niederkorn et Dudelange réunis au même endroit

- déjà 37,8 millions d'euros dépensés sur un budget total estimé à 542 millions d'euros, financé à 80% par l'Etat.

