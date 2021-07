Avec un taux de réussite global de 76%, la session 2021 des examens de fin d'année apparaît comme relativement stable par rapport aux éditions précédentes. A la différence notable des élèves du secondaire général dont les résultats s'effondrent, passant de 83 à 69% de succès.

Luxembourg 2 min.

Résultats officiels

Des bacheliers différemment impactés par la crise

Jean-Michel HENNEBERT Avec un taux de réussite global de 76%, la session 2021 des examens de fin d'année apparaît comme relativement stable par rapport aux éditions précédentes. A la différence notable des élèves du secondaire général dont les résultats s'effondrent, passant de 83 à 69% de succès.

A en croire le ministère de l'Education nationale, les résultats des examens de fin d'étude version 2021 «s'inscrivent dans la fourchette de fluctuation observée au cours des dernières années». Avec 76% de candidats ayant réussi cette session, selon les données publiées lundi par le ministère de l'Education nationale, le taux de réussite apparaît effectivement proche des 78% de moyenne enregistrée au cours de la période entre 2011 et 2020. Mais cache pourtant d'importantes disparités.

Si les élèves du classique affichent un taux de réussite de 85% - contre 89% en 2020), leurs homologues du technique voient leurs résultats littéralement s'effondrer. S'ils étaient près de huit sur dix (77%) à décrocher leur examen à la fin de la session d'été en 2020, ils sont moins de sept sur dix (69%) à en faire de même cette année, selon les chiffres officiels.

3.380 élèves du secondaire attendus pour leurs examens Lundi 17 mai, les épreuves écrites des examens de fin d'études secondaires débuteront. Encore quelques jours de révision avant de se retrouver devant les sujets d'épreuves. Le tout dans le respect de nouvelles règles sanitaires.

Un écart également visible dans le taux d'ajournement qui s'élève à 18% - contre 10% dans le classique - et le taux de refus qui s'élève à 13%. Soit plus du double du niveau de 2020 et près du triple de celui enregistré dans la filière classique en 2021. L'écart entre les deux filières apparaît encore plus important dans les mentions obtenues par les nouveaux bacheliers, puisque sur les 169 élèves ayant décroché une moyenne supérieure ou égale à 52 points, seuls 20 s'étaient présentés dans la filière générale.

Dur dur d'être en Première en 2021 Les examens de fin d'année ont commencé lundi, après une année scolaire oppressante et exigeante. Les élèves ont non seulement dû rattraper leur retard de 2020, mais aussi s'adapter au rythme présentiel-distanciel, sans pouvoir évacuer la pression en extérieur.

Une évolution «qui fera l'objet d'une analyse détaillée», indique sobrement le ministère. Des chiffres qui posent non nombre de questions puisqu'au-delà du taux de réussite scolaire, ils interrogent sur les effets de la crise sanitaire sur des élèves qui auront connu deux années marquées du sceau du covid-19. Pour mémoire, lors de cette session 2021, ce sont 3.344 candidats qui se sont présentés aux différents examens, seul 1% des élèves attendus n'ont pas passé les épreuves.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.