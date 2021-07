Le Luxembourg vit à crédit depuis le 15 février

Monde du travail L'Etat sort son chéquier pour la transition écologique

Dans les six premiers mois de 2021, 18 millions d'euros ont été alloués à des entreprises souhaitant devenir plus vertes, indique le ministère de l'Economie. La majorité des projets concerne la production d'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique.