Dans un an tout juste, en février 2021, le Statec se lancera dans une vaste opération de recensement de la population du Grand-Duché. Un dénombrement qui n'avait plus été entrepris depuis 2011.

Résidents luxembourgeois, comptez-vous!

Jamais le Grand-Duché n'a été autant peuplé. Le Luxembourg compte ainsi 613.849 habitants, selon les dernières données officielles. Mais au-delà de ce dénombrement, l'Etat se doit d'effectuer un recensement précis de sa population. Et l'opération débutera dans un an pile. «Ce n'est pas seulement le nombre d'individus qu'il est intéressant de connaître, mais la composition des foyers, les modes de vie, le niveau scolaire, lieu de travail, la nationalité d'origine, etc», précise Jérôme Hury, chef de la division Statistiques sociales au Statec.

Le précédent recensement remonte à dix ans, une éternité pour les statisticiens nationaux…

En 2021, l'opération ne devrait durer que deux mois. Huit semaines denses pour collecter un maximum d'informations sur l'ensemble des 112 communes. L'idée étant d'avoir la photographie la plus nette du pays. «Cela sert aux politiques afin de définir les actions à mener pour le futur», avance Jérôme Dury. «Mais aussi à nous qui pondérons toutes nos enquêtes en tenant compte d'échantillons représentatifs de la population», assure-t-il.



Un site relooké

Il va de soi que, progrès oblige, le comptage 2021 sera nettement plus digital que par le passé. Certes les questionnaires papier seront encore envoyés à l'ensemble des citoyens (soit près de 350.000 courriers) mais chacun aura la possibilité de répondre en ligne à la quarantaine de questions posées. Et en cinq langues (lu, fr, all, ang, por) afin que le maximum de monde saisisse de quoi il s'agit.

Myguichet.lu servira alors de plateforme de connexion. «Il y a dix ans, seulement 3% des habitants avaient répondu par internet. Mais ce chiffre devrait être nettement plus élevé pour cette nouvelle campagne.» Il est vrai qu'entre-temps le Statec a pris soin de «relooker» son formulaire en ligne. «Du fichier PDF qu'il fallait télécharger, remplir et renvoyer, nous passerons à des pages interactives, plus dynamiques et beaucoup plus simples à compléter.»

De plus, certaines questions «de base» seront zappées grâce à l'exploitation des données incluses dans les registres administratifs (nationalité, âge, sexe par exemple). Le recensement préfère se concentrer sur des données plus variables comme la composition de la famille, ses conditions d'habitat, ses modes de chauffage, les professions des uns et des autres, etc.

Plutôt que d'aller dans l'inconnu en 2021, le Statec a pris soin de tester son dispositif dès l'an passé. Ainsi, cinq communes pilotes ont accepté d'interroger leurs citoyens en ligne, dans les conditions techniques du futur recensement. Beckerich, Wahl, Garnich, Grosbous et Helperknapp ont saisi l'aubaine pour avoir des retours sur des points d'intérêt locaux; le service de la statistique s'attachant, lui, à vérifier que toutes les données étaient bien collectées avant traitement. «Test concluant», souffle Jérôme Dury. L'an prochain, il faudra juste passer à la vitesse supérieure.

Réponse obligatoire

Il va de soi que les formulaires papier resteront en circulation pour ce recensement décennal. Les agents recenseurs, présents dans chaque commune, ayant deux semaines pour rappeler à l'ordre ceux qui auraient oublié de remplir leur questionnaire (une obligation) ou des difficultés. Mais les Luxembourgeois sont obéissants: à peine 10-15% des habitants n'ont pas répondu aux questions non démographiques lors de la précédente opération de dénombrement.

Il est vrai que le Grand-Duché en est déjà à son 37e recensement global. «Il ne faut pas oublier que dès le Moyen Age, les rois pratiquaient ce type d'opération. Ne serait-ce que pour savoir de combien d'hommes ils pouvaient disposer s'ils partaient en guerre», rappelle Jérôme Dury. Les temps ont, heureusement, bien changé.