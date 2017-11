(SW) - Le dimanche 10 décembre prochain, les transports publics de la Ville de Luxembourg vont connaître une évolution: le tram sera mis en service entre Luxexpo et le Pont Rouge, le funiculaire sera également accessible et les gares de Howald et du Pfaffenthal-Kirchberg accueilleront leurs premiers voyageurs.

Pour parer à ces nouveaux moyens, la Ville de Luxembourg prévoit donc quelques changements au niveau du réseau de bus.

Vers le Kirchberg

Plusieurs arrêts supprimés

Toutes les lignes de bus AVL passant actuellement par l’avenue John F. Kennedy circuleront, à partir du 10 décembre, par le boulevard Konrad Adenauer et d’autres rues du quartier Kirchberg.



Ainsi, les arrêts actuels suivants, situés sur l’avenue John F. Kennedy, seront supprimés:

Philharmonie / MUDAM,

Parlement Européen,

Érasme / D'Coque,

Coudenhove-Kalergi,

Bricherhaff

J. F. Kennedy

Un nouvel arrêt: «Rout Bréck – Pafendall»

Les lignes 1/125, 7, 16 et 18 en direction du Kirchberg desserviront un nouvel arrêt (Rout Bréck – Pafendall) aux abords du pôle d’échange du même nom et circuleront ensuite par le boulevard Konrad Adenauer jusqu’à l’arrêt Konrad Adenauer.

A partir de cet arrêt, vous aurez trois options:

la ligne 16, qui continuera par le boulevard Konrad Adenauer vers le circuit de la Foire Internationale

les lignes 1 et 7, qui circuleront par les rues Richard Coudenhove-Kalergi, Albert Borschette, Jean Monnet, Alphonse Weicker, Marcel Fischbach, Edward Steichen jusque devant l’Hôpital Kirchberg.

La ligne 1 continuera ensuite par le boulevard Pierre Werner et le circuit de la Foire Internationale vers le terminus Luxexpo, entrée sud et la ligne 7 par le boulevard Pierre Werner vers le terminus Rehazenter.

Les retours se feront en sens inverse. L’adaptation du tracé de la ligne 1/125 optimise la desserte de l’Hôpital Kirchberg disposant dès lors d’un bus toutes les 10 minutes environ.

Meilleure desserte du Kirchberg par les lignes 8 et 20

Le déplacement des arrêts de bus au Kirchberg va de pair avec une meilleure desserte du quartier dit «européen», notamment en ce qui concerne les lignes 8 et 20 qui desserviront également le nouvel arrêt Rout Bréck – Pafendall et continueront ensuite par la rue du Fort Niedergrünewald, la rue Alcide De Gasperi et la rue Érasme en direction de Kirchberg (ligne 8), respectivement Weimershof (ligne 20).

Le terminus actuel de la ligne 20 (Marcel Reuland) sera remplacé par l’arrêt Poutty Stein.

Pour plus de détails concernant le Kirchberg, toutes les infos sont sur le site de la Ville.

A partir de la gare Howald

Nouvelle ligne AVL 26 desservant Howald et le Ban de Gasperich

La nouvelle ligne 26 circulera du lundi au vendredi toutes les 10 à 15 minutes entre 5h00 et 23h00 entre l’arrêt Howald, Peternelchen (rue des Bruyères), l’arrêt Howald, Ronnebësch (accès gare Howald) et la zone d’activités Cloche d’Or.

La création de cette nouvelle ligne, effectuée avec des bus articulés, optimisera ainsi l’accès par les transports publics du Ban de Gasperich, quartier en plein développement.

Les horaires de cette nouvelle ligne sont disponibles sur le site de la Ville.

Itinéraire entre la Gare et le Findel adapté

Afin d’optimiser la liaison entre la Gare et Findel, l’itinéraire de la ligne 29 sera adapté.

Ainsi, au départ de Howald, depuis l’arrêt Dernier Sol, la ligne 29 circulera par la Rocade de Bonnevoie – rue de Bonnevoie (arrêt Gare-Rocade) – boulevard d’Avranches (arrêt Al Molkerei), etc. vers Cents – Findel – Senningerberg.

Les arrêts Gare Centrale (quais 9 et 103) ainsi que Paris/Zitha (quais 2 et 4) seront supprimés. Cette mesure permettra notamment de réduire le temps de trajet de 3 minutes.

Les horaires sont disponibles sur le site de la Ville.

Afin d’offrir aux utilisateurs des transports en commun un service de qualité, la Ville de Luxembourg mettra progressivement en œuvre d’autres adaptations.

Ainsi, une nouvelle optimisation de la desserte du Ban de Gasperich est prévue en février/mars 2018, en parallèle à l’ouverture du Lycée Vauban, puis en fonction de l’installation de nouvelles sociétés dans le quartier.

D'autres aménagements seront dévoilés ce vendredi 1er décembre par le ministère des Infrastructures: à suivre..!

