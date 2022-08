L'étude réalisée par The Brewers of Europe, sur la consommation de bière en Europe, démontre que les réputations sont parfois trompeuses...

Le Luxembourgeois est-il un gros buveur de bière?

Charles MICHEL

Été, terrasses et pintes de bière. Ce triptyque est incontournable en période de forte chaleur. En période estivale, mais pas seulement. Ainsi, chaque année, pas moins de 177 milliards de litres du fameux breuvage viennent chatouiller les glottes. Soit 5.600 litres par seconde.

«Faire de Diekirch le brasseur numéro un au Luxembourg» Dans la continuité des 150 ans de la Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, les gérants de cette dernière entendent continuer les investissements, tout en innovant.

Dans quel pays écoule-t-on le plus grand nombre de litres? La taille, ça compte et avec quelque 1,4 milliard d'habitants, la Chine arrive en tête du classement avec quelque 42 milliards de litres écoulés annuellement. À noter que l'Empire du Milieu a vu sa consommation augmenter de 70% durant la dernière décennie.

Avec ses 144 millions d'habitants, la Russie écoule chaque année quelque 10 milliards de litres. Soit une moyenne de 69,4 litres par an et par habitant. Une «belle» performance loin toutefois d'égaler celle du premier pays européen dans ce domaine qui est... la République tchèque. Ainsi, selon les statistiques établies par The Brewers of Europe (Ndlr: les Brasseurs d'Europe) sur 29 pays, c'est du côté de Prague que le houblon se fait le plus mousser avec quelque 135 litres avalés.

La présence en tête de ce classement du «Pays de la Couronne de Bohême» pourrait surprendre, mais cela vient rappeler qu'il faut toujours se méfier des réputations. Certes, si l'Allemagne occupe la 3e place (95 litres/an), juste derrière l'Autriche (100 litres/an), la Belgique ne figure même pas dans le Top 10 (12e avec 68 litres/an).

Le Luxembourg dans le Top 5

Et le Luxembourg dans tout ça? Il frappe aux portes du Top 5 des pays les plus raisonnables avec 45 litres/an. Juste derrière Chypre (43), mais loin derrière la Turquie (11), bonne dernière.

Toujours selon une étude de The Brewers of Europe, association basée à Bruxelles, la Suisse a la particularité d'être le pays qui compte le plus grand nombre de producteurs de bière rapporté à la taille de la population : 14 brasseries pour 100.000 habitants.

En 2022, et à ce jour, la production européenne a dépassé les 25 milliards de litres. The Brewers of Europe rappelle que la bière génère «plus de 2 millions d'emplois en Europe et près de 40 milliards d'euros de recettes fiscales gouvernementales».

