Ce mercredi, la réouverture du fameux restaurant du centre de la capitale a été évoquée par la bourgmestre de Luxembourg. La Ville, propriétaire des lieux, estime que les prochains clients pourraient être accueillis dès cet été.

Reprise de service en juin pour la Brasserie Guillaume

Patrick JACQUEMOT

Le 10 mai 2019, un grave incendie frappait les bâtiments du 12 et 14 place Guillaume. Autrement dit, c'en était fini de la Brasserie Guillaume et des appartements situés aux étages. Personnels remerciés, familles relogées et Luxembourg faisait une croix sur un de ses établissements gastronomes mythiques. Que les gourmands se rassurent: le restaurant va rouvrir, parole de Lydie Polfer (DP).

Et la bourgmestre de la capitale a même avancé une date: «juin 2020 si les travaux avancent comme nous le souhaitons». Les lieux, propriété de la Ville, sont ainsi en pleine réfection pour remettre à neuf tout ce qui a été détruit par les flammes. A savoir: la cuisine en rez-de-chaussée, la salle au rez-de-chaussée appréciée notamment des amateurs de carpaccio, fruits de mer et poissons frais mais aussi les logements aux étages.

Pour l'heure, il reste encore bien des chantiers à mener et des portes coupe-feu à installer notamment. «Ensuite, il faudra bien sûr recevoir l'autorisation d'ouvrir le restaurant après le passage des experts de Luxcontrol, chargés de vérifier que tout a bien été mis aux normes», indique Lydie Polfer.

Pas de locataires pour l'heure

Quant aux appartements, installés au 2e et 3e étage, la Ville de Luxembourg n'a pas encore fixé de date pour leur remise en location. Si la toiture de la Brasserie Guillaume a bien été refaite et assure la couverture des différents espaces, des fuites sont venues retarder l'avancée de la rénovation pour ces logements.

Le restaurant ouvrira d'abord; les appartements aux étages suivront ensuite. Photo : Anouk Antony

La majeure partie de l'équipe en cuisine et au service avait été réaffectée dans différents restaurants appartenant au gérant de l'établissement, Sébastien Sarra. Comme l'Osteria, l'Altra Osteria, l'Hôtel Vauban et au restaurant du Tennis Club de Bonnevoie.