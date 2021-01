Les footballeurs luxembourgeois peuvent rechausser leurs crampons depuis lundi. Si la reprise en première division est classique, les autres doivent se réinventer pour respecter les restrictions sanitaires.

Reprise casse-tête sur les terrains de football

Retour sur la pelouse pour les 40.000 licenciés de football au Luxembourg ce lundi, après plus de deux mois d'interruption. Mais un fossé de restrictions sépare les divisions premières des autres. Si les uns ont pu reprendre des sessions d'entraînement normales, les autres doivent respecter des règles strictes.

Kersch desserre timidement la vis sur le sport Annoncées mardi par le Premier ministre, évoquées mercredi en commission parlementaire, les nouvelles mesures sanitaires pour les différentes pratiques ont été détaillées jeudi.

Ces restrictions ont évolué depuis l'arrêt des entraînements en novembre. Désormais, les sportifs ne peuvent s'entraîner à plus de dix en même temps, et en respectant deux mètres entre chacun. «J'aurais bien aimé qu'on puisse reprendre les entraînements par groupe de quatre sans restrictions comme à l'automne», regrette Arno Bonvini, coordinateur du centre de formation du F91 Dudelange. Le protocole précédent permettait ainsi d'organiser des duels sur le terrain, à deux contre deux. Impossible avec les distanciations désormais obligatoires.

Aussi, les coaches ont-ils dû plancher sur de nouvelles méthodes. Pas d'aides de la part du gouvernement pour cela, le ministre des Sports Dan Kersch (LSAP) ayant simplement enjoint les entraîneurs à faire preuve «d'imagination». La reprise de l'activité sportive n'a en effet pas été relancée pour les performances mais parce qu'elle est jugée importante pour la «santé physique et mentale», en ces temps de pandémie.

Les tests pour les sportifs font débat Prévue fin janvier, la reprise des compétitions sportives devrait s'accompagner d'un test rapide avant chaque match. Mais le choix de mobiliser 50.000 tests ne fait pas l'unanimité auprès des fédérations.

C'est pourquoi le centre de formation du F91 a décidé de reprendre seulement la semaine prochaine, le temps de réfléchir à des alternatives. «Il est important de ne pas mettre les jeunes en danger», rappelle Arno Bonvini. Le travail sera axé davantage sur les exercices individuels techniques avec le ballon, ou sur des éléments plus physiques comme la musculation.

Et, dans ces conditions, attirer les joueurs vers les terrains relève du défi. «On a déjà un certain décrochage, notamment chez les plus vieux joueurs qui ne sont pas en équipe première et ne peuvent pas reprendre la compétition», se désole Arno Bonvini. Le club a perdu une quarantaine de licenciés au début de la saison, sur les 400 qui étaient inscrits en 2019/2020. Pas question de laisser filer ceux qui s'accrochent.

Pour les jeunes de l'Académie du Hamm Benfica, la reprise a également eu lieu lundi. Photo : Alexandre Lopes

Une tendance moins présente chez les plus jeunes pratiquants, même si l'hiver et ses températures froides sont une période classique de décrochage. «On a une forte demande chez les petits», assure Pascal Welter, directeur sportif du Fola Esch, où les séances ont repris dès lundi. Non sans difficultés. «Ce n'est pas évident d'expliquer à un enfant de six ans qu'il a le droit d'être proche de ses amis à l'école mais pas au foot», grince Pascal Welter.

Un problème que ne connaîtront pas les joueurs des équipes premières, autorisés à reprendre des sessions d’entraînement sans restrictions. Les trois semaines d'entraînements qui les attendent avant la reprise des matches ne seront cependant pas de trop. «Même si les joueurs et joueuses avaient un programme de musculation individuel à suivre durant la pause, il faut retrouver les sensations avec le ballon et en équipe», détaille Pascal Welter.

Les membres de l'équipe et le staff se sont retrouvés lundi pour la première fois depuis deux mois. Au programme : techniques de replacement sur le terrain, d'anticipation de la trajectoire du ballon et tactiques de groupe. Au Hamm Benfica, l'un des clubs de la capitale, les footballeurs sont aussi de retour, prêts à en découdre malgré leur dernière place (avec un match de retard) au classement général de la BGL Ligue, arrêtée le 22 novembre dernier. Mais Alexandre Lopes, le directeur général, émet des doutes sur la reprise. «On se demande pour qui on joue», s'interroge-t-il.

Les matches se tiendront en effet toujours à huis clos, sans spectateurs en tribunes. «Et les caméras de RTL promises à la rentrée pour diffuser les matches en streaming ne sont toujours pas installées dans notre stade», déplore le responsable. La reprise est néanmoins prévue le week-end des 6 et 7 février.





