Le juge s'est déclaré incompétent, ce qui signifie que les audiences pourraient être retardées de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.

Report de la bataille judiciaire dans l'affaire Dieschburg

Une bataille judiciaire très médiatisée pour plagiat entre un artiste luxembourgeoise et une photographe basé aux États-Unis est reportée, après qu'un juge a déclaré qu'il ne pouvait pas examiner l'affaire parce qu'elle avait été déposée auprès du mauvais tribunal.

Jeff Dieschburg accusé de plagiat Selon l'avocat de Jingna Zhang, le tableau «Turandot» de Jeff Dieschburg porte atteinte aux droits d'auteur de la photographe. La plainte doit être signifiée mardi.

Jingna Zhang, une photographe singapourienne, accuse l'artiste luxembourgeois Jeff Dieschburg d'avoir copié son travail sans lui en donner le crédit. Mais les plaidoiries dans cette affaire, qui n'ont été ouvertes que début octobre, devront désormais attendre des semaines, voire des mois, après le dernier report.

L'affaire pourrait être repoussée de cinq mois

«Le juge [...] du tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'est déclaré incompétent ce matin», ce qui signifie que son tribunal ne peut pas se saisir de l'affaire, a déclaré un porte-parole des tribunaux luxembourgeois dans un mail ce vendredi.

«En principe, elle [l'affaire] doit maintenant être réexaminée devant le président de la chambre civile», a ajouté le porte-parole.

L'avocat de Dieschburg, Gaston Vogel, a déclaré au Luxembourg Times vendredi que la décision constituait une «victoire» pour lui, car il avait fait valoir lors de la première audience, il y a quinze jours, que l'affaire avait été déposée auprès du mauvais tribunal. M. Vogel a déclaré que l'erreur pourrait signifier que l'affaire pourrait être repoussée de cinq mois.

Une ligne juridique franchie

L'avocat de Zhang, Vincent Wellens, a quant à lui déclaré qu'il avait «réémis l'assignation en précisant la bonne chambre», ajoutant qu'il s'attendait à ce que l'affaire reprenne d'ici trois à quatre semaines. Gaston Vogel a confirmé qu'il avait déjà vu la nouvelle citation à comparaître.

Un tableau de Dieschburg, apparemment étroitement inspiré de photographies de Zhang et proposé à la vente au prix de 6.500 euros, a porté atteinte à la protection légale du droit d'auteur de Zhang sur son travail créatif, a déclaré en juin son avocat, Me Wellens.

Dieschburg est allé au-delà de l'utilisation des photos de Zhang comme source d'inspiration, franchissant une ligne juridique en affichant sa peinture comme sa propre œuvre, avait précédemment déclaré Wellens.

Dieschburg nie les accusations

De nombreux autres artistes ont copié et modifié la photographie de Zhang sans que l'artiste américaine ne s'y oppose, ce qui indique qu'elle tolérait cette pratique, a expliqué Gaston Vogel lors d'une interview sur Apart TV en juin, une chaîne luxembourgeoise disponible sur les bouquets câblés Post et Eltrona.

Les œuvres de Dieschburg avaient été exposées dans un centre culturel de Strassen, dans la banlieue de Luxembourg, dans le cadre de la 11e Biennale d'art contemporain, financée par le ministère de la Culture. L'organisateur de la Biennale, qui a décerné à Dieschburg un prix de 1.500 €, a déclaré qu'il ne souhaitait pas se prononcer sur le fait que la conduite du peintre luxembourgeois était appropriée ou non, laissant aux avocats de Zhang et de Dieschburg le soin de trancher.

Dieschburg a précédemment nié les accusations de Zhang dans un échange de courriers entre les deux artistes, ajoutant que l'art fait souvent référence au travail d'autres compositeurs et s'en inspire.

