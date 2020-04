Depuis deux semaines, la Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale se propose d'apporter des explications aux interrogations les plus courantes des résidents face au covid-19. Une plateforme internet est désormais disponible en trois langues.

Répondre à vos angoisses en ligne

Tout, vous saurez tout sur le virus. Stress, alcool, sommeil, le site covid19-psy.lu, lancé le 6 avril dernier, recense toutes les «informations utiles sur la santé mentale en période de crise sanitaire». Un réconfort en ligne pour les internautes qui peuvent y trouver les contacts des services de soutien, des recommandations pour préserver leur santé mentale ainsi que des réponses à des questions fréquemment posées.



«L’idée était de récolter toutes les questions que le grand public se posait et d’y répondre», explique Fränz D’Onghia, docteur en psychologie au centre d’information et de prévention. Le site, qui vient compléter la plateforme et les hotlines du gouvernement dédiées au virus, a été réalisé en un «temps record», puisque créé en près de cinq jours. Ce dernier liste d’ores et déjà une quarantaine de questions en français, désormais traduites en allemand et anglais.

Peur, stress et dépression

Et le succès semble au rendez-vous. En seulement deux semaines, covid-19-psy.lu a ainsi été visité «plus de 6.000 fois», affirme Melissa Da Silva, porte-parole de la Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale, citée dans un communiqué publié vendredi.

En période de crise, il existe «généralement trois principaux types de réactions», précise le Dr D’Onghia, sans toutefois avancer de chiffres: la peur, la dépression et le stress. «Et malheureusement aussi le deuil», ajoute l’expert, alors que la pandémie a déjà fait 83 victimes selon le dernier bilan officiel.

Une mort que côtoient au quotidien les professionnels de santé, en première ligne face au virus. Risque de contamination, patients en détresse, surcharge de travail... Ces derniers sont – depuis cinq semaines maintenant – exposés «à des situations stressantes, voire traumatisantes», rappelle ainsi Melissa Da Silva, avant d’ajouter qu’il s’agit là d’autant d’éléments pouvant «fragiliser l’équilibre émotionnel du soignant».

Alors derrière leur écran, les équipes du Centre d’information et de prévention s’activent à élaborer une rubrique spécialement dédiée à tous ces personnels, qui auront besoin d’un soutien, prévient Dr D'Onghia, «lorsqu’ils pourront enfin reprendre leurs esprits».

La ligne officielle Il va de soi que la plateforme internet covid-19-psy.lu est un outil supplémentaire proposé, en plus de la ligne d'écoute et d'aide mise en place par le gouvernement. Au 8002 808, un service de soutien psychologique est offert 7 jours sur 7, de 7 à 23h.

